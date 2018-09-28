Сколько мужчин на тысячу женщин будет в Казахстане к 2030 году – прогноз

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В ходе парламентских слушаний по вопросам развития сферы занятости национальный эксперт в сфере занятости Жаксылык Кулекеев поделился прогнозом о том, сколько мужчин на тысячу женщин будет в Казахстане к 2030 году, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Количество женщин у нас в стране больше, это всем известно. В 2030 году пропорция сохранится, и на каждую тысячу женщин придется по 900 мужчин", - констатировал эксперт.
Представил Жаксылык Кулекеев и прогноз количества мужчин и женщин в разрезе регионов.
"В южных регионах соотношение пропорционально, а в приграничных с Россией регионах данная пропорция будет ниже. Например, в Алматинской области на тысячу женщин приходится 840 мужчин, а в приграничных с Россией регионах на тысячу женщин - 890 мужчин", – сказал он.