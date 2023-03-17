Сколько налогов выплатила ERG Казахстан в 2022 году

410 млрд 387 млн тенге налогов выплатила ERG Казахстан (Евразийская Группа) в бюджет страны в 2022 году. Размер социальных инвестиций составил 43 млрд 884 млн тенге.

2022 год стал для ERG Казахстан годом новых вызовов. Несмотря на геополитическую ситуацию, сказавшуюся на логистических и ремонтных возможностях, предприятия Группы продолжали работать и выполнять свои обязательства перед всеми стейкхолдерами.

- Из-за геополитической ситуации мы вынуждены были искать новые рынки сбыта, у нас остро встали вопросы с приобретением запасных частей, но мы не остановили ни одно оборудование, не прекратили реализацию инвестпроектов, - утверждает председатель совета директоров ERG Александр Машкевич.

В 2022 году на предприятиях Группы было произведено:

Ферросплавы – 1 млн 707 тыс. тонн;

Железорудное сырье – 10 млн 594 тыс. тонн;

Глинозем – 1 млн 338 тыс. тонн;

Алюминий – 249 тыс. тонн;

Уголь – 29 млн 876 тыс. тонн;

Электроэнергия – 17 778 млн. кВтч.

Несмотря на сложный год, производственные показатели по всем видам продукции, кроме железорудного сырья, выросли или остались на уровне 2021 года.

В 2022 году ERG инвестировала в модернизацию и развитие производства в Казахстане более 380 млрд тенге.

В ферросплавном дивизионе продолжается строительство шахты «10-летия независимости Казахстана» и завершается строительство фабрики по переработки шламовых хвостов ERG Green. Полным ходом идет реализация проектов Экологической стратегии ERG на Актюбинском и Аксуском заводах ферросплавов. Специалисты работают над проектом строительства ветроэлектростанции в Хромтау и утилизационной электростанции на феррогазе в Актобе.

В железорудном дивизионе осуществляется модернизация горно-перерабатывающего производства, реконструкция Качарского карьера, железнодорожной инфраструктуры АО «ССГПО» и АО «Качары руда», выполняется проектирование в рамках программы по развитию и поддержанию хвостохранилища.

В энергетическом дивизионе продолжается программа реконструкции энергоблоков Аксуской электростанции АО «ЕЭК», Рудненской ТЭЦ и строительства парогазовой установки на площадке АО «3-Энергоорталык». Строительно-монтажные работы ведутся по проектам второго ввода тракта топливоподачи и 2-й секции золошлакоотвала №3 АО «ЕЭК». На теплоэлектроцентрали АО «Алюминий Казахстана» в рамках Экологической стратегии ERG идет поэтапная реконструкция трех золоулавливающих установок на котлоагрегатах № 2, 5, 7. Уникальный проект предусматривает замену батарейного эмульгатора на рукавные, что позволит повысить качество и эффективность очистки пылегазовых смесей до европейского стандарта.

В угольном дивизионе завершается строительство завода по производству спецкокса и разрабатывается ТЭО строительства утилизационной электростанции АО «Шубарколь комир».

В алюминиевом дивизионе в рамках Экологической стратегии ERG идет замена фильтров печей спекания №4 и 5 на Павлодарском алюминиевом заводе.

Кроме того, в прошлом году установлены автоматические системы мониторинга на границах санитарно-защитных зон Актюбинского и Аксуского заводов ферросплавов, Донского ГОКа, Аксуской электростанции и разреза «Восточный» АО «ЕЭК». В рамках озеленения в родных регионах ERG высажено более 100 тыс. деревьев.

В прошлом году сотрудникам предприятий Группы повышена заработная плата, для рабочих специальностей она выросла минимум на 30%. На эти цели Группа направила 70 млрд тенге.

В 2022 году компания ERG перечислила в бюджет страны 410 млрд 387 млн тенге (299 млрд 373 млн тенге по итогам 2021 года).

На благотворительность и социальные программы в 2022 году Группа выделила 43 млрд 884 млн тенге. Эта сумма по сравнению с 2021 годом выросла на 65%. ERG продолжила практику подписания с акиматами регионов присутствия Меморандумов о взаимном сотрудничестве, выделила 30 млрд тенге в фонд «Қазақстан Халқына».

Компания продолжила свои образовательные проекты:

- ERG mektepke и ERG колледжам - развитие среднего и профессионально-технического образования, популяризацию инженерного образования и цифровых технологий;

- Школа предпринимательства для школьников Momentum,

- Экосистема студенческого предпринимательства – развитие предпринимательства среди студентов и другие.

Успешно расширяется и масштабируется проект инициативного бюджетирования Tugan Qala, который в 2022 году охватил уже 5 населенных пунктов (Хромтау, Аксу, Рудный, п. Октябрьский и Качары). 43 идеи жителей этих регионов получат финансирование, победив в голосовании, в котором приняли участие 12 717 жителей городов-участников.

Компания организовала гастроли Astana Opera в родные города – Актобе, Павлодар, Рудный, Экибастуз, Караганду. В общзей сложности более 4000 жителей этих регионов посетили взрослый и детский спектакли.

– Каждый наш шаг к своим целям соответствует нашим ценностям и миссии – быть лучшими в том, что мы делаем и обеспечивать процветание тех, кто на нас полагается - резюмировал А. Машкевич.