Сколько населенных пунктов газифицируют в этом году Казахстане

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании Правительства рассказал, как будут газифицировать северные регионы и Восточно-Казахстанскую область, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минэнерго заявил, что по итогам 2021 года общий уровень газификации страны составил 57,67% от общей численности населения, или 11 млн человек получили доступ к газу.

«По газификации северных регионов и ВКО Министерством рассматривается два варианта. Первый – газификация из Российской Федерации. Данный вариант рассматривается в рамках казахстанско-российской рабочей группы. Министерством совместно с акиматами определены и направлены российской стороне ориентировочные объемы потребления для рассмотрения вариантов газификации. Также определены наиболее оптимальные маршруты газопроводов: Барнаул – Рубцовск – Семей – Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодаре с ориентировочной протяженностью 1 тысяча км; Ишим – Петропавловск – Кокшетау – Нур-Султан с ориентировочной протяженностью 644 км», – отметил министр.

По его словам, на сегодняшний день российской стороной проводятся расчеты, которые казахстанская сторона, по ожиданиям, получит во втором квартале текущего года.

«Нами также изучается вариант газификации ВКО и северных регионов путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. При этом необходимо отметить, что для этого требуются строительство соответствующей инфраструктуры по компримированию и регазификации и вложение соответствующих инвестиций в строительство», – добавил Акчулаков.

Альтернативным вариантом газоснабжения также является подача газа с магистрального газопровода «Сарыарка».

«В настоящее время АО «АстанаГаз КМГ» скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству 2-3-этапов МГ «Сарыарка», которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Ожидаемый срок получения госэкспертизы – июнь текущего года. По информации АстанаГаз КМГ, с учетом удорожания материалов ориентировочная стоимость строительства 2-3 этапов газопровода «Сарыарка» протяженностью 483 км составляет 165 млрд тенге», – резюмировал министр энергетики.

Напомним, что строительство 1-го этапа магистрального газопровода «Сарыарка» было завершено в 2019 году. На сегодняшний день акиматами Нур-Султана и Карагандинской области ведутся работы по строительству газораспределительных сетей.

В целом в текущем году на развитие газификации страны из республиканского бюджета было выделено 45,8 млрд тенге, а также в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно поддержано 50,1 млрд тенге. В результате на реализацию 133 проектов предусмотрено 96 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 146 тыс. человек, или 93 населенных пункта. Планируемый уровень газификации по итогам 2022 года – 58,43%.