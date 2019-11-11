Сколько нефти добыли в Казахстане с начала года

С начала года в Казахстане добыли 74,8 миллиона тонн нефти, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
"По итогам 10 месяцев 2019 года объем добычи нефти по республике составил 74,8 млн тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года. Добыча нефти на трех крупных нефтегазовых проектах страны составила: на Кашагане – 11,5 млн тонн, Тенгизе – 24,6 млн тонн, Карачаганаке – 9,1 млн тонн", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году на трех проектах были успешно произведены капитальные ремонты с полной остановкой основного производства:
– на Кашагане работы проведены с 14 апреля по 19 мая, капремонт завершен раньше срока на 15 дней;
– на Тенгизе с 1 августа по 12 сентября, капремонт завершен раньше срока на 3 дня;
– на Карачаганаке ремонт проведен с 15 сентября по 13 октября.
"Несмотря на остановку основного производства, ожидаемый объем добычи на конец года увеличен: с 13,5 млн тонн до 14,5 млн тонн на Кашагане, с 29 млн тонн до 29,6 млн на Тенгизе, с 11 млн тонн до 11,2 млн тонн на Карачаганаке", – добавили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что с учетом роста темпов добычи повышен прогноз годовой добычи по стране до 90,5 млн тонн, что превысит уровень 2018 года – 90,4 млн тонн.