Экономика

Сколько нефти добыли в Казахстане с начала года

Айдана Демесинова
С начала года в Казахстане добыли 74,8 миллиона тонн нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.   

"По итогам 10 месяцев 2019 года объем добычи нефти по республике составил 74,8 млн тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года. Добыча нефти на трех крупных нефтегазовых проектах страны составила: на Кашагане – 11,5 млн тонн, Тенгизе – 24,6 млн тонн, Карачаганаке – 9,1 млн тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году на трех проектах были успешно произведены капитальные ремонты с полной остановкой основного производства:

– на Кашагане работы проведены с 14 апреля по 19 мая, капремонт завершен раньше срока на 15 дней;

– на Тенгизе с 1 августа по 12 сентября, капремонт завершен раньше срока на 3 дня;

– на Карачаганаке ремонт проведен с 15 сентября по 13 октября.

"Несмотря на остановку основного производства, ожидаемый объем добычи на конец года увеличен: с 13,5 млн тонн до 14,5 млн тонн на Кашагане, с 29 млн тонн до 29,6 млн на Тенгизе, с 11 млн  тонн до 11,2 млн тонн на Карачаганаке", – добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что с учетом роста темпов добычи повышен прогноз годовой добычи по стране до 90,5 млн тонн, что превысит уровень 2018 года – 90,4 млн тонн.

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