Сколько пациентов с коронавирусом – в тяжелом состоянии

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться от коронавирусной инфекции в Казахстане на 12 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На 12 сентября лечение от КВИ продолжают получать 15 832 человека (–15 598+ и 234 КВИ-), из них в стационарах находятся 338 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 494 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.