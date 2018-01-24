Сколько продержатся морозы в Казахстане, рассказали в "Казгидромет"

Фото Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане сильные морозы продержатся до 27 января, сообщает Кazpravda.kz
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"Согласно прогнозу погоды на 25-27 января, холодный антициклон в предстоящие трое суток не покинет Казахстан, поэтому и сильные морозы, установившиеся в большинстве областей республики, сохранятся. За прошедшие сутки температура воздуха в центральных, юго-восточных и местами южных областях была ниже климатической нормы на 3-8°С, а в северных и восточных на 10-18°С, на крайнем востоке на 20-23°С ниже нормы", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
При этом на западные области республики под влиянием юго-западных тропосферных потоков поступает теплый воздух из районов Ирана и Черного моря, что поддерживает здесь температуру воздуха выше нормы на 3-5°С. На западе и юге 25-27 января местами сохранятся низовые метели и ветер 15-20, порывы 23-28м/с, что вызовет ухудшение видимости до 200-500 м.
В трех областях из-за прогнозируемого сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Днем 24, сутки 25-27 января в Кызылординской области сохраняется восточный, северо-восточный ветер, местами 18-23, временами порывы 30 м/с и более.
В свою очередь 24-25 января в Актюбинской области сохраняется юго-восточный ветер местами 18-23, временами порывы 30 м/с и более.
Кроме того, 25-27 января в Южно-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами 18-23, временами порывы 30 м/с и более.