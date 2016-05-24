​Сколько пройти довелось…

Жизненные университеты Сагидоллы Кубашева связаны с Атырауской областью. Родился он в 1927 году в ауле, который и названия-то не имел, числился в списках под № 1… Здесь вырос, окончил школу, как и все мальчишки нефтяного края, мечтал стать нефтяником, даже документы отправил в Московский нефтяной институт. Но, как говорится, не случилось… Окончил с отличием Алма-Атинский зооветеринарный институт и был направлен в распоряжение Гурьевского областного управления сельского хозяйства. Одаренного выпускника сразу же назначают главным зоотехником, а через четыре года он становится заместителем начальника управления.

К началу 50-х в Казахстане насчитывалось 7 207 колхозов, они были в каждом ауле, а в больших селах – даже по два… 30 мая 1950 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле». И первым председателем в области такого укрупненного, но разоренного колхоза «Передовик» Индерского (Испульского) района был избран 26-летний Сагидолла Кубашев… Менее чем за семь лет, преодолев неимоверные трудности, молодой руководитель сумел выправить положение. Возросло число крупного рогатого скота, овец и коз, денежные доходы хозяйства увеличились в семь раз. За успехи в хозяйственной деятельности, улучшение жилищно-бытовых условий сельчан колхоз и его молодой, энергичный председатель Кубашев в 1958 году были удостоены высшей награды страны – ордена Ленина. Колхоз стал участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве. Через год, в марте 1959-го, Сагидолла Кубашев был впервые избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР.

Опять-таки редкий, если не исключительный, по тем временам случай – в неполные 34 года Кубашев избирается председателем Гурьевского облисполкома. Новое дело, совершенно другой масштаб работы, но молодой руководитель с честью оправдывает оказанное ему высокое доверие. Когда в 1963-м обкомы партии были разделены на промышленные и сельские, Кубашева избрали первым секретарем сельского обкома…

Целых девять лет Сагидолла Кубашевич работал на посту председателя Актюбинского облисполкома. В республиканском разделении труда область тогда была специализирована на горно-металлургической и химической промышленности, машиностроении. Здесь была со­средоточена вся добыча хромово-никелевой руды республики, все производство хромовых солей и рентгеновской аппаратуры, свыше 70% казахстанских ферросплавов, около трети минеральных удобрений. Зоотехнику по образованию, Сагидолле Кубашевичу, ясное дело, пришлось постигать новые отрасли производства, и, бывая в трудовых коллективах, он не стеснялся учиться у знающих людей.

Ведущей отраслью сельского хозяйства в области было животноводство, на долю которого приходилось более 60% валовой продукции. Росло поголовье крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, верблюдов. Старались и земледельцы, под зерновыми культурами здесь находилось около 2 млн га, а по посевам проса область вообще вышла в республике на второе место.

В феврале 1975 года Кубашев был назначен зампредом Совета Министров Казахской ССР. И в этой должности при поддержке многоопытного председателя Байкена Ашимова еще ярче раскрылся его талант организатора, уже в государственном масштабе. На плечи Сагидоллы Кубашева легли заботы о дальнейшем укреплении животноводства, о развитии научных исследований в этой отрасли, улучшении сенокосов и пастбищ, подготовке кадров для села. Эти годы для аграриев и животноводов Казахстана были одними из самых благоприятных. Республика производила до 30 млн тонн зерна, а в 1976 году – 32 млн тонн и превратилась в основную житницу Союза, после Российской Федерации, обогнав Украину. Что касается продукции животноводства, то среднегодовое производство мяса, например в убойном весе, за 1976–1979 годы превысило миллион тонн, а государственные заготовки его – 724 тыс. тонн. Только в так называемый Всесоюзный фонд Казахстан сдавал по 300 тыс. тонн мяса. В этих успехах, несомненно, был и личный вклад зампреда Правительства.

Прямой, бескомпромиссный характер Кубашева не всем, разу­меется, нравился. Но таким он был человеком – с первых дней самостоятельной работы взял за правило: выполнять лишь те решения, те поручения, которые принесут пользу. Дело изучал досконально, приступая к нему лишь тогда, когда все просчитал, выслушал мнения и рекомендации специалистов, коллег…

Такую же принципиальность Кубашев проявил и в Москве, куда был приглашен. В союзных органах рассматривался вопрос об увеличении поголовья овец в нашей республике до 50 млн. Сагидолла Кубашев, ознакомившись с документами, увидел, что инициа­торы проекта пошли кратчайшим путем – хотят осуществить все без необходимых капвложений, чуть ли не дедовскими методами. И отказался визировать бумаги, подготовленные по поручению Л. Брежнева. Кубашев тут же лишился должности, его передвинули в Кзыл-Орду председателем облисполкома… Он проработал там три года и многое сделал для укрепления экономики региона.

В 1982 году его избрали первым секретарем Семипалатинского обкома партии. Но не зря говорят, что беда не ходит одна. Из пяти лет работы в этой должности два года, причем подряд, оказались для области просто катастрофическими: бесснежные зимы и сухое лето, ни капли дождя не выпало… Конечно, неурожай, конечно, бескормица, а значит – падеж скота.

Сабит Жаданов, работавший в те годы постоянным представителем Совета Министров Казахстана в Совете Министров СССР, как член ЦК участвовал в работе пленумов Центрального комитета и вспоминал, что Сагидолла Кубашевич подвергался жесточайшей критике… Тем не менее Кубашев продолжал работать, делал все возможное, чтобы выправить ситуацию. Как результат, Семипалатинская область не только восстановила потери, но и достигла уровня Чимкентской области, доведя поголовье овец до 3 млн 886 тыс.

Очень сложным, даже драматичным, оказался последний период трудовой деятельности Кубашева, – рассказывал далее С. Жаданов. – В декабре 1986 года к руководству республикой пришел Колбин. Встал вопрос о втором секретаре ЦК. Выбор пал на Сагидоллу Кубашева. Несмотря на его возражения, ссылку на возраст, в начале 1987 года его все же избрали на эту высокую должность. Друзья Сагидоллы Кубашевича надеялись, что он, обладая твердым характером и собственным мнением по самым сложным проблемам, будет проводить линию, соответствующую интересам народа. Так и произошло. Но стоило все это Сагидолле шести инфарктов… Он не вошел в узкий круг приближенных Колбина и не запятнал себя угодничеством… В ноябре 1988-го Сагидолла Кубашев ушел из ЦК. Об этом непростом времени, обстановке в республике и позиции ЦК КПСС он подробно написал в книге «Адам өмірі адаммен»…

Люди старой закалки редко сидят без дела. Так и Кубашев. Он часто встречался с молодежью, участвовал в работе благотворительного фонда нефтяников, шутил иногда, что лишь на закате жизни все-таки удалось осуществить свою мечту – приобщиться к нелегкому труду добытчиков «черного золота»… Он умел дружить, радоваться каж­дому дню, любил собирать друзей за дастарханом, любил петь, шутить. Сильно сдал, когда полтора года назад похоронил свою жену и друга, мать его пятерых дочерей и сына – Шолпан Халеловну. С ней они были рядом с первого курса института. Зоотехник по образованию, она прошла с ним через все трудности и невзгоды. Вместе поднимали колхоз в Атырау, целину – в Актобе, растили детей, внуков и правнуков.

За свой неустанный труд Кубашев был удостоен ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, ордена Дружбы Народов и четырех орденов Трудового Красного Знамени, множества медалей.

Уже будучи тяжело больным, Сагидолла Кубашевич находил в себе силы позвонить друзьям, порадоваться достижениям и росту авторитета в мире нашего молодого государства, с надеждой говорил о его светлом будущем… 30 мая исполняется 40 дней, как не стало Сагидоллы Кубашева.