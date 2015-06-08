Сколько районов – столько и ЦОНов

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Марина МИХАЙЛОВА
– Необходимость его открытия возникла в связи с образованием нового Наурызбайского района, – отметил заместитель председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Бек Арпабаев, принявший участие в торжественной церемонии. – Раньше жителям приходилось обращаться в ЦОН другого района. Теперь такая необходимость отпала. Думаю, что открытие еще одного ЦОНа повысит качество и оперативность оказания госуслуг горожанам и снизит нагрузку на другие цент­ры обслуживания населения.
Напомним, что Науразбайский район был образован в 2014 году. В него вошли 11 поселков и три микрорайона, где численность населения превышает 150 тыс. человек. Стоять в очереди в ЦОНе своего района им вряд ли придется: центр способен обслуживать до 3 тыс. человек в день, а площадь его зала составляет 950 квадратных метров. Здесь можно получить все необходимые справки и документы. По словам Б. Арпабаева, центр оказывает 191 госуслугу. До конца года их количество планируется увеличить до 212. В ЦОНе работают 50 инспекторов, а для приема и выдачи готовых документов функционирует 20 рабочих мест. Работает сектор самообслуживания Connection Point, где можно получить все электронные услуги, включая постановку ребенка на очередь в детский сад и зачисление в кадровый резерв госслужбы. Большое внимание уделено соз­данию комфортных условий для посетителей: ЦОН оснащен современной мебелью, для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандус, удобные мягкие стулья, парковка на 30 автомобилей.
– Мне очень повезло, что открылся этот центр, – сказала одна из его первых посетительниц Оксана Гресс. – Переоформляю документы на дом. За справками ездила в другой район. Для меня это было далеко и отнимало много времени. Довольна и тем, что здесь быстро обслуживают, а очереди вообще нет. Уверена, сегодня оформлю все документы.
Новый ЦОН стал 9-м по счету в Алматы. В прошлом году в этих госучреждениях города было оказано более 4 млн услуг, а за четыре месяца текущего года – около 2 млн.

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