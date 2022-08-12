Сколько раз пришлось на прием в акимат ходить, сколько заявлений написать, чтобы чиновники вспомнили о нас...

Городской стандарт

В отдаленных от центра жилых массивах города с каждым годом улучшается инженерная инфраструктура, приближающая условия проживания людей к городским стандартам.

Жилой массив «Асар-2» – восточная окраина города. Сегодня здесь проживают более 10 тыс. человек, хотя еще-каких-то десять лет назад на этих землях выращивали овощи и кормовые культуры.

С самой высокой точки населенного пункта хорошо виден город: прямо по центру белой свечой высится 16-этажное здание городского акимата, чуть левее – комплекс многоэтажек на проспекте Кунаева. Турдалы Шинасилов признается, что, рассматривая отсюда сверкающий по ночам разноцветными огнями Шымкент, много лет мечтал, чтобы в «Асаре-2» люди имели возможность точно так же пользоваться всеми коммунальными благами. Строительство водопровода, прокладку сетей электроснабжения, системы канализации и природного газа аксакал напрямую связывает с комфортом и уютом в домах местных жителей.

Строить дом в новом жилом массиве он начал почти десять лет назад. Тогда таких отчаянных, как называет себя Турдалы Шинасилов, было с десяток семей. И практически все не имели особого достатка, не говоря уж о городской квартире. Семья перебралась в Шымкент из Узбекистана, при случае прикупив по сходной цене земельный участок под индивидуальное жилищное строительство на краю города. На тот момент никто особо не рвался здесь поселиться. Вокруг – степь, ни света, ни воды, ни газа. Да и жилым массивом, который только планировалось застраивать, его назвать нельзя было даже с большой натяжкой.

Первые жители воду привозили сами, нанимая водовоз. Она очень была нужна для того, чтобы месить саман, из которого дружно строили времянки. Методом асара, помогая друг другу. Может, тогда и зародилась идея назвать именно так жилой массив? Эту же воду пили, из нее готовили пищу на кострах и использовали на бытовые нужды.

Это уже потом нашелся предприимчивый человек, проложивший временную водопроводную трубу. Давление в ней было крайне низким, в жару часто вообще сидели без воды, потому что жилой массив расстраивался, население увеличивалось и росло потребление.

Такими же хлипкими были и электрические сети, которые точно так же смонтировал частник, поставив частокол из тонких бревен вместо электрических опор. Они качались на ветру, гарантируя при малейших порывах ветра отключение света. Но без электричества, пусть и по двойному тарифу по сравнению с городским, жить было бы вообще невыносимо, намного сложнее, чем даже на привозной воде.

– Знаете, сегодня, когда в наших домах уже устойчивое энергоснабжение, качественная питьевая вода, природный газ, вспоминая первые годы на «целине», мы даже сами порой не верим, что все это было, – улыбается Турдалы Шинасилов, которого соседи единогласно избрали бием, оценив его способности решать проблемные вопросы на уровне городской власти. – Сколько раз пришлось на прием в акимат ходить, сколько заявлений написать, чтобы в акимате вспомнили, что есть в городе такой жилой массив «Асар-2», в котором ничего нет. Теперь все это есть, поэтому и стройка кипит вокруг. И желающих жить именно здесь, на холме, где все продувается степным ветром, заметно прибавилось.

В жилом массиве не только строят дома, но и кладут асфальт, проводят газ, воду и свет, строят систему канализации и освещают улицы. В прошлом году завершили первый этап строительства инженерной инфраструктуры. В итоге удалось решить коммунальные проблемы более 2 700 абонентов, среди которых и мой новый знакомый Турдалы Шинасилов. В домах местных жителей появились природный газ, электричество и качественная питьевая вода.

Массив подключили к магистральной трубе, проложенной в город от Акбай-Карасайского водозабора. Мощность магистральной сети рассчитана на перспективу и призвана напоить быстрорастущую восточную и северную части города, где идет бурное жилищное строительство, чистейшей родниковой водой.

В этом году строители снова вернулись в «Асар-2», чтобы продолжить прокладку инженерной инфраструктуры. Дело в том, что первый этап проекта не учел почти 1 000 жилых домов, строительство которых ведется на землях, изначально предназначавшихся под сквер и многоэтажную застройку.

На момент внесения изменений в Генеральный план города проекты строительства коммунальных объектов первой очереди были уже разработаны. Понадобилось проектировать вторую очередь, а пока готовилась документация и проводилась государственная экспертиза, многие владельцы земельных участков принялись достраивать свои дома, будучи в полной уверенности, что к зиме наверняка будет у них стабильное электроснабжение, водопровод в доме, а, возможно, и природный газ.

– Проект газификации жилого массива «Асар-2» рассчитан на два года и финансируется из республиканского бюджета, – рассказывает руководитель управления энергетики и коммунального хозяйства Шымкента Боранбай Булатбеков. – В этом году будут газифицированы девять улиц, и по мере прокладки сетей мы по возможности подключаем абонентов к природному газу, не дожидаясь завершения всего объема работ. Понятно желание людей к наступлению холодов отапливать дом природным газом, не закупать уголь. Всем хочется забыть про копоть и пыль.

Бесперебойный свет и газ обещают подключить в «Асаре-2» в 2023 году. Также здесь строят систему канализации, планируя присоединить массив к проходящему неподалеку коллектору. Общая протяженность внутриквартальных канализационных сетей составляет 39,6 км, 40% из которых уже проложены. Объект обещают ввести в эксплуатацию в следующем году.

С канализационными сетями в Шымкенте глобальная проблема. Их нет в массивах с частной застройкой, расположенных даже в центре города. В целом потребности по подключению к канализационным стокам обеспечены сейчас лишь на 60%, и главная причина – недостаточная мощность очистных сооружений, требующих масштабного расширения.

Если учесть, что к 2025 году, когда по планам руководства города в Шымкенте все окраины получат в полном объеме качественные воду, электроэнергию и природный газ, охват канализацией составит всего лишь 75%, понадобится еще не один год, чтобы проблему решить полностью.

Так что жителям «Асар-2» однозначно повезло, ведь уже через год они смогут пользоваться всеми благами цивилизации. С их подворий исчезнут септики и выгребные ямы, являющиеся дурнопахнущей приметой мегаполиса. Этот же жилой массив по праву будет считаться образцово-показательным, к стандартам жизни в котором будут стремиться остальные населенные пункты.

Жить именно в таком населенном пункте мечтал Турдалы Шинасилов, а вместе с ним тысячи соседей по жилому массиву.

– Два года назад переехали сюда, у нас вода пока привозная, но мы тоже хотим нормальную воду, – Каракоз Атабаева, отложив домашние дела, показывает свое подворье, делясь планами по благоустройству придомовой территории. – Конечно, это очень неудобно. Аким города Мурат Айтенов приезжал к нам и сказал, что воду до конца года дадут. Мы верим, что так и будет, видя, как активно работают строители. Так что скоро и мы заживем как нормальные люди, подключимся к водопроводу и системе канализации. Трубы уже кладут по нашей улице.

Работы по прокладке водопровода ведутся весь световой день. Рабочие ТОО «Сарыагаш – Аман» одновременно трудятся на нескольких улицах. Компания обязуется завершить второй этап строительства объекта водоснабжения уже в ближайшие месяцы.

Полсотни сотрудников, несмотря на 40-градусную жару, стараются не просто управиться с объемом работ в отведенные сроки, но и сдать объект досрочно, до наступления непогоды. Их можно понять, ведь когда пойдут осенние дожди и развороченная глина превратится в месиво, строить станет намного сложнее, да и затрат потребуется существенно больше.

– Вдоль каждой улицы согласно проекту прокладываем водовод, устанавливаем колодцы с выходом к каждому дому, – поясняет начальник участка ТОО «Сарыагаш – Аман» Нуралы Амирешов. – Сразу же в колодце за счет бюджета монтируем приборы учета. Дальше люди сами решат, куда им вести водопровод, одну точку подключения сделать в доме или несколько. После этого, когда мы уже все сделаем, городской водоканал заключит договор с потребителями, и люди смогут пользоваться водой. Я даю слово, что воду подадим раньше указанных сроков. А по проекту мы должны сдать объект в эксплуатацию до 30 ноября.

Кроме жителей «Асар-2» чистую питьевую воду до конца текущего года получат жители еще шести жилых массивов Шымкента. Тем самым в 78 из 81 населенного пункта города будет централизованная система водоснабжения. В результате показатель обеспеченности населения города качественной питьевой водой достигнет 99%. Согласно прогнозному плану, полностью этот вопрос городские власти снимут с повестки дня уже в 2023 году, после того как будут достроены водоводы и проложены сети в жилых массивах «Курсай», «Кайнар булак» и «Сайрам». В этих трех населенных пунктах строительство системы водопровода уже ведется, проекты переходящие, сдача их в эксплуатацию запланирована в следующем году. К примеру, в «Курсае» уже проложено 270 км водопроводных сетей, что составляет чуть более 80% от общей их протяженности.

Вслед за водоснабжением власти города обещают решить вопрос обеспечения шымкентцев электрической энергией. В текущем году планируется довести уровень электроснабжения жителей города до 98%. Сделать резкий скачок в энергоснабжении позволило завершение строительства и ввод в эксплуатацию подстанции «Бозарык», обеспечившей электроэнергией жителей пяти жилых массивов – «Жанаталап», «Достык», «Туран», «Нуртас», «Сауле» и «Бозарык», а также подстанции 110 кВ «Акжар». В следующем году будет завершено строительство подстанций в жилых массивах «Нурсат», «Кайнар булак», «Северо-Запад». После этого можно будет рапортовать о стопроцентном охвате города электроэнергией.

На электрификацию города в текущем году выделена колоссальная сумма – 11 млрд тенге. В «Асаре-2» тоже устанавливают новые трансформаторные подстанции. Вдоль улиц выстроили стройными рядами опоры, соединенные электрическими сетями. По всему видно, что уже в следующем году жилой массив полностью избавится от частных линий электроснабжения. И тогда все без исключения жители будут платить около 17 тенге за один киловатт электроэнергии вместо нынешних 34 тенге. Такой тариф частник объясняет высокими потерями при подаче электроэнергии, что и неудивительно, учитывая состояние сетей и трансформаторной подстанции.

Освещение постепенно приходит не только в дома местных жителей, но и на улицы. В первую очередь уличные фонари в «Асаре-2» установили вдоль двух дорог, где расположены социальные объекты, включая новую школу. Так что местным школярам теперь нет необходимости добираться на уроки в соседние микрорайоны.

После запуска в эксплуатацию минувшей весной автоматической газораспределительной станции (АГРС-3) в мегаполисе отменили действие моратория на подключение к природному газу. И практически сразу началось строительство второй очереди газопроводных сетей в «Асаре-2».

– Мы прокладываем сети под землей, – показывает работу начальник участка ТОО «Ремстрой» Досалы Махатов. – Здесь широкие улицы, есть возможность проводить земляные работы. Так намного надежнее, безопаснее. Если где-то уже успели уложить асфальт, мы делаем подземные проколы, чтобы не портить асфальт. Благо в наличии есть современная техника.

Ожидается, что мощности АГРС-3 хватит для роста и развития города на перспективу, как минимум на ближайшие 5–6 лет с учетом прогнозируемого роста населения и развития промышленного производства.

В Шымкенте сейчас 8 населенных пунктов не обеспечены природным газом. Он появится в них в ближайшие три года. В этом году ведется строительство 18 объектов на сумму 6 млрд тенге. Завершение их строительства поднимет уровень охвата населения природным газом с нынешних 93% до 94,7%.

– В Шымкенте сейчас ведется беспрецедентное по масштабу строительство инженерной инфраструктуры, – считает Боранбай Булатбеков. – Одновременно в разных частях города реализуются десятки крупных проектов. Общая сумма их финансирования составляет 51,2 миллиарда тенге. Однозначно могу сказать, что такого в истории города точно не было. Все это делается для того, чтобы поднять уровень комфорта наших жителей. Стандарт качества городской среды подразумевает в первую очередь комплексное развитие территорий, в основе которого лежат комфортные и безопасные условия проживания. По новому Генеральному плану, который сейчас вынесен на обсуждение горожан, Шымкент будет городом без окраин, а значит, наша задача – одинаково хорошо обустроить центр города и периферийные жилые массивы.