Сколько составит минимальный размер зарплаты на 2018 год в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2018 года минимальный размер заработной платы составит 28 284 тенге, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Закон РК "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы".
Согласно этому документу, в республиканском бюджете на 2018 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан предусмотрен в сумме 2 600 000 000 тысяч тенге.
При этом минимальный размер заработной платы с 1 января 2018 года составляет 28 284 тенге, а месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 405 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 28 284 тенге.
Напомним, в Казахстане минимальный размер заработной платы в 2017 году составлял 24 459 тенге.
Согласно этому документу, в республиканском бюджете на 2018 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан предусмотрен в сумме 2 600 000 000 тысяч тенге.
При этом минимальный размер заработной платы с 1 января 2018 года составляет 28 284 тенге, а месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 405 тенге.
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат установлена на уровне 28 284 тенге.
Напомним, в Казахстане минимальный размер заработной платы в 2017 году составлял 24 459 тенге.