Сколько социально значимой продукции съедают за год астанчане, рассказали в МСХ
Лаура Тусупбекова
Жители Астаны ежегодно употребляют 635 тысяч тонн социально значимой продукции. Об этом в ходе круглого стола в Сенате по вопросам развития продовольственного пояса Астаны сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Рустем Курманов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Жители Астаны ежегодно употребляют 635 тысяч тонн социально значимой продовольственной продукции. 22 процента из них производится в самом городе, 35 процентов – в продовольственном поясе, 43 процента – вне продовольственного пояса", – сказал он.
По его информации, поставки из зоны продовольственного пояса покрывают потребность города в яйцах, свекле, мясе птицы, картофеле, огурцах, томатах, конине, говядине и свинине. Однако имеется потенциал по обеспечению Астаны молоком, обработанной кисломолочной продукцией, сливочным маслом, сыром и творогом.
"Также имеется потенциал по баранине, колбасам, капусте и моркови. По остальным видам продуктов питания, таким как рыба, лук, яблоки, подсолнечное масло производство либо незначительно развито в зоне продовольственного пояса, либо в силу неких причин не развито вообще", – отметил вице-министр МСХ.
По его мнению, для того, чтобы обеспечить город вышеуказанной продукцией, в соответствии с поручением Главы государства, была разработана Дорожная карта по формированию продовольственного пояса вокруг города Астаны на 2017-2018 годы.
"Так, для обеспечения Астаны молочной продукцией предусмотрена дозагрузка молокоперерабатывающих предприятий до 60 процентов. При этом предполагается создание 40 молокоприемных пунктов с определением конкретных районов, в которых необходимо их создавать. То есть мы четко знаем, какой объем нам нужен для загрузки предприятий, и у нас есть четкое распределение этих мощностей вплоть до районов и сельских районов", – сказал Рустем Курманов.