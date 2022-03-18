Сколько средств ушло на борьбу с коронавирусом в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила сумму, выделенную на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В 2020 году на борьбу с КВИ было выделено 252 миллиарда тенге, в 2021 году - 556 миллиардов тенге, и в текущем году - 9 миллиардов тенге», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Она также сообщила, что еще 5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов виброакустики.