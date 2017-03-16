Пятого июля 2004 года опергруппа Сырдарьинского РОВД отправилась из райцентра Теренозек на полицейском УАЗе обследовать местность по заявлению о скотокрадстве. День был очень жарким, и на участке трассы Жалагаш – Кызылорда крайне редко встречались автомобили, и потому вылетевшая справа на большой скорости со степной дороги белая «семерка» ­(ВАЗ-2107) сразу же привлекла внимание полицейских. По воспоминанию одного из участников опергруппы Рысбека Ибраева, такое поведение вызвало подозрение в адекватности водителя. И они приняли решение проверить автомобиль.

Профессиональное чутье не подвело полицейских. Водитель «жигулей» проигнорировал требование об остановке. Полицейские пустились в погоню и вскоре настигли «семерку». И сотрудникам РОВД стала понятна причина бегства. В салоне автомобиля на заднем сиденье они увидели мужчину с окровавленным лицом и связанными руками. Эта информация по рации незамедлительно была доведена до дежурной части райотдела. По тревоге был поднят весь личный состав РОВД.

По словам Рысбека Ибрае­ва, беглецы явно паниковали, вполне обоснованно опасаясь, что трассу им перекроют. Чтобы уйти от погони, «жигули» резко свернули на проселочную дорогу и на некоторое время скрылись из виду. Но теперь более скоростная легковушка лишилась своего преимущества перед внедорожником. А когда степная просека вышла на подтопленный участок, «жигули» начали увязать в раскисшей глиняной жиже. УАЗ уже был в считанных метрах от «семерки», когда впереди с пересеченной дороги на встречном направлении мчалась полицейская «газель». Осознав бесперспективность своего положения, водитель и пассажир «жигулей» предпочли сдаться. Однако на заднем сиденье легковушки пассажира уже не было.

…Прибывший вместе с подкреплением начальник Сырдарьинского РОВД Амирбек Шаймагамбетов поручил немедленно заняться поис­ком потерпевшего. Когда полицейские нашли Берика Кулдасова, в нем еще теп­лилась жизнь. На его теле обнаружили три ножевых ранения. Врачи «скорой помощи» сразу же взялись за дело, но оказались бессильны – кровопотеря была катаст­рофической. Преступники позаботились об этом еще перед выездом на трассу… Чтобы не запачкать салон машины.

…Для начальника Сырдарьинского РОВД, занявшего эту должность всего несколько месяцев назад, после службы старшим опер­уполномоченным управления криминальной полиции УВД, это задержание очень многое прояснило. В течение последних трех лет в его ведении было сразу несколько дел по загадочным исчезновениям таксистов в областном центре. А Берик Кулдасов тоже занимался извозом в Кызылорде. Все указывало на то, что он – очередная жертва убийц, которых полицейский разыс­кивал еще с 2001 года.

В тот год 31 июля бесследно вместе со своим автомобилем «ВАЗ-2106» пропал таксист Жаксымурат Ескермесов. Ровно через две недели после исчезновения его присыпанный землей труп был обнаружен на свалке неподалеку от поселка Титова­ с привязанным к ногам номерным знаком автомобиля. Экспертиза показала, что таксист был задушен. Розыскные мероприятия не дали результата. В декабре 2001 года в Кызылорде без вести пропал вместе со своим ВАЗ-2107 таксист Олег Ким, и снова ни одной улики. А ровно через год в областном центре при схожих обстоятельствах исчез вместе с автомобилем занимавшийся извозом Ербол Исакаев. И здесь усилия полицейских оказались тщетными: ни тела, ни автомобиля и ни одного свидетеля. Правда, при расследовании уголовного дела по факту его пропажи вдруг появилась зацепка. Один из многочисленных опрошенных утверждал, что в день исчезновения Ербола Исакаева видел похожий бежевый ВАЗ-2106 в районе поселка Бухарбай-батыра Жалагашского района.

Шансы, что это был именно похищенный автомобиль, были невелики (в те годы такие ВАЗы были одной из самых распространенных моделей), но информация была тщательнейшим образом проверена. Оперативники прочесали степные окрестности на десятки километ­ров вплоть до поселка Жалагаш­, обследовали каналы, в ближайших населенных пунктах провели подворный обход. Но все усилия оказались тщетными, ни одной улики не удалось обнаружить. В 2003 году список пропавших без вести пополнил таксист Талгат Нурымбеков. И снова многомесячная розыскная работа – и нулевой результат.

…Задержанные с поличным при совершении разбойного нападения, сопряженного с умышленным убийством, жители Кармакшинского района Сатпай Кожебаев и Оразбек Ешбаев под грузом неопровержимых улик на первом же допросе рассказали о том, как заманили Берика Кулдасова в смертельную ловушку. На автостоянке у рынка «Сыбага» им приглянулся его автомобиль, договориться о поездке с таксистом было несложно. Сатпай Кожебаев был инвалидом с ампутированной ногой, передвигался с помощью костылей. Трудно было заподозрить угрозу от этого с виду почти беспомощного человека. Не похож на злодея был и Оразбек Ешбаев, который проявлял заботу о своем старшем товарище, помогая ему усесться на переднем сиденье. Но все это были уловки, которые использовали эти «волки в овечьей шкуре».

Допрос не ограничился последним преступлением, от которого Сатпаю Кожебаеву и Оразбеку Ешбаеву не было смысла отпираться. Профессиональными уловками их удалось «расколоть» и на причастность к ряду других тяжких преступлений. В частности, они сознались в убийстве Жаксымурата Ескермесова и Талгата ­Нурымбекова.

Для расследования уголовного дела была создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников областного УВД и Сырдарьинского РОВД, которую возглавил занимавший тогда должность заместителя начальника следственного управления УВД Талгат Бурханов.

– При первоначальных следственных действиях первым делом был проведен обыск в домах, где проживали Кожабаев и Ешбаев, – рассказывает Талгат Бурханов. – По месту жительства были обнаружены вещественные доказательства, в том числе предметы и детали автомобилей таксистов ­Нурымбекова и Ескермесова. У следственно-оперативной группы уже через двое суток было четкое представление, подкрепленное вещественными доказательствами, о том, что подозреваемые совершили убийство трех таксистов – Нурымбекова, Ескермесова и Кулдасова.

А через два дня нахождения в изоляторе Сатпай ­Кожебаев потребовал пригласить следователя. По словам руководителя оперативно-следственной группы, когда они пришли, Кожабаев выразил желание написать явку с повинной еще по трем эпизодам убийства таксис­тов на территории области, начиная с 1997 года. В своих показаниях убийца отметил готовность сотрудничать со следствием и указать, где они спрятали вещественные доказательства и трупы своих жертв.

В ходе следствия убийца в деталях поведал об убийстве Махмута Жоркынбаева, жителя Байконыра, ставшего первым в кровавом списке, его тело было обнаружено 21 июля 1997 года на берегу канала Караузек. Были найдены останки Олега Кима и Ербола Исакаева и улики, не оставившие сомнений в причастности Кожабаева и Ешбаева к их убийствам.

Подробно рассказали подозреваемые и о том, как вершили свои чудовищные замыслы, как выбирали своих жертв. Все происходило по одному плану, как и с Бери­ком Кулдасовым. Приезжали на поезде, приобретали на рынке веревки и ножи, потом рядом на автостоянке выбирали похожие на свои автомобили бежевый ­ВАЗ-2106 и белый ВАЗ-2107 такси с водителями, которые физически не смогут оказать сопротивления.

Как отметил Талгат ­Бурханов, как правило, своих жертв они выманивали за город под предлогом необходимости навестить знакомого в областном тубдис­пансере. Потом выяснялось, что больной уже выписался и находится в поселке ­Титова. По дороге в поселок в районе спецавтотранса был безлюдный пустырь. Там Ешбаев по условленному сигналу ­Кожабаева просил остановить автомобиль, чтобы справить нужду. Затем накидывал на шею водителя проволоку или веревку и душил. А Кожабаев помогал напарнику, навалившись спереди на жертву. Так были убиты трое таксистов, трупы которых закопали в степи за пределами города.

– Когда они рассказывали, как совершали преступления, как убивали, невозможно было не поразиться их хладнокровию, безжалостности. Один из потерпевших перед смертью просил: «Не убивайте, пожалуйста, заберите автомашину». Кожабаев в этом потерпевшем узнал своего дальнего родственника. «Если живым оставлю, ты меня сдашь», – сказал он. Затем хладнокровно они примотали к шее таксиста колесный диск и после двух ударов ножом сбросили с моста в реку, – вспомнил жуткие детали самого резонансного дела за годы независимости следователь.

В ходе расследования Талгат Бурханов пытался понять мотивы преступников, подтолкнувшие двух с виду обычных, ничем не примечательных граждан, которые ни разу не были уличены в криминале, пользовались уважением у соседей и домочадцев за отзывчивость, к целой серии чудовищных убийств. А причина, побудившая выйти на кровавую охоту, оказалась банальна – жадность. Они откровенно отвечали, что им требовались запчасти для своих автомашин...

Не очень верится и в искренность раскаяния организатора злодеяний ­Сатпая Кожабаева. Свою «явку с повинной» он объяснил очищением совести перед прокурором и надеждой избавиться от своих ночных кошмаров. Ему хотелось верить в то, что после покаяния и суда, на котором он попросит прощения у родственников безвинно загубленных им людей, они перестанут приходить к нему во сне…

Суд приговорил обоих убийц к пожизненному заключению.