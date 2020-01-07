Общество
Сколько ветхих домов снесут в Нур-Султане
Снесут или нет? Таким вопросом задаются жители сразу нескольких районов столицы. По проекту сноса аварийного жилья их дома планируют ликвидировать, а людей – переселить в новостройки, передает 24.kz.   

В столице ликвидируют аварийные здания, построенные в основном с 1940 по 1970 годы. Владельцам не подлежащих ремонту квартир, предоставляют новые, с равной площадью – квадрат на квадрат.

Дом №12 из силикатного кирпича на улице Янушкевича. Его построили в 1962 году. Люди живут здесь просто в нечеловеческих условиях. Ни газа, ни душа, ни даже отдельных уборных. Мыться – к соседям или в баню. В таком месте не то, что жить, даже находится неприятно. Наконец-то страдания людей из этой пятиэтажки закончатся. Дом сносят в этом году.

Справедливости ради жильцы отмечают: недавно акимат сделал косметический ремонт. Покрасили стены, кое-где на фасаде подправили кирпичную кладку, провели новые провода. Но от всех бед людей это, увы, не спасло.

"Ванной нет. Туалета нет. Я инвалид 2 группы. Мне 56 лет. Сложно всё. Хочется хоть на старости лет жить в благоустроенной квартире", – говорит жительница дома Светлана Касымова.

Не удалось избавиться и от трещин, пронизывающих стены поперек, и зловонного подвального запаха, поселившегося внутри каждой квартиры.

"Для расселения жильцов на сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры для определения генерального подрядчика по строительству нового дома. До конца года планируется полностью жителей переселить", – отмечает зам. руководителя Управления строительства и жилищной политики г. Нур-Султана Жан Мырзагали.

Сноса в этом году ожидают и жители дома №140 на улице Карталинской. Два этажа с печным отоплением и удобствами во дворе. Жилье, мягко говоря, не в лучшей своей форме.

Однако ждать демонтажа и переселения, судя по плану, опубликованному на сайте Управления строительства и жилищной политики столицы, этим людям придется еще два года. Так же как и жильцам одноэтажек на улице Алтынсарина, затерявшихся среди высотных зданий.

"Для завершения второго пилотного проекта по сносу аварийного и ветхого жилья осталось переселить 15 домов. В этом году один дом, в следующем – еще одно общежитие, и в 2022 году – 13 домов", – прокомментировал Жан Мырзагали.

Люди опасаются, что программа по сносу ветхого жилья может прекратить существование. Но в столичном Управлении строительства и жилищной политики поспешили успокоить: никого в беде не оставят.


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