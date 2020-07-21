Сколько заболевших на работе КВИ медиков получат компенсацию

В Казахстане 123 медицинских работника заразились коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Такие списки мы получили с регионов и направили в министерство труда и социальной защиты населения. На данный момент подтвержденных случаев заражения у медицинских работников непосредственно коронавирусной инфекцией, которая была получена на рабочих местах, таких 123 случая, 59 летальных исходов, которые также сейчас рассматриваются на уровне министерства труда и социальной защиты", - сообщил министр.
Он напомнил, что выплату компенсации будут производить за счет ГФСС.
"Наша задача собрать списки и передать. Плюс есть еще отдельные эпидемиологические карты, по которым рассматривают зависимость, где заразился данный доктор, на работе или дома", - добавил Цой.