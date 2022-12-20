Сколько зарабатывают работники ТЭЦ, рассказали в Минэнерго

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков рассказал, сколько в среднем зарабатывает производственный персонал теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге», – рассказал Болат Акчулаков на заседании Правительства.

По его словам, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5% рост фонда оплаты труда.

«Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрело 15% рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии», – сообщил министр.