Сколько заработали платные дороги в Казахстане в 2021 году
В 2021 году сборы по платным участкам в Казахстане составили 8,1 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
В частности, поступления по четырем платным участкам общей протяженностью 682 км за 12 месяцев прошлого года составили 6,9 млрд тенге. Это участки автодорог республиканского значения Нур-Султан – Темиртау, Нур-Султан – Щучинск, Алматы – Капшагай и Алматы – Хоргос.
С 23 ноября прошлого года заработали еще 7 платных участков: Тараз – Кайнар, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Шымкент – граница Узбекистана, Талдыкорган – Капшагай, Кокшетау – Щучинск, Нур-Султан – Павлодар. До конца 2021 года сборы с данных участков составили 1,2 млрд тенге.
Средства от сбора были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на данных платных участках.