О затратах на выборы в Мажилис спросили главу Минфина

Политика , Сенат , Мажилис , Экономика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил, были ли затрачены денежные средства на выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса

"Сенату не было выделено денег из республиканского бюджета", – ответил министр в кулуарах Правительства. 

Также он прокомментировал вопрос финансирования выборов в Мажилис. 

"В республиканском бюджете текущего года денег на проведение выборов в Мажилис и маслихаты не предусмотрено. Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Ожидаем уточнения бюджета в марте. Смотрите, бюджетный процесс как выстроен. Если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе Центральной избирательной комиссии. Если не успеем, со стороны ЦИК будет заявка, мы рассмотрим из резерва Правительства", – пояснил Жамаубаев. 

Напомним, 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов. 

В свою очередь, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в первой половине этого года.

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