О затратах на выборы в Мажилис спросили главу Минфина

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил, были ли затрачены денежные средства на выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Мажилиса

"Сенату не было выделено денег из республиканского бюджета", – ответил министр в кулуарах Правительства.

Также он прокомментировал вопрос финансирования выборов в Мажилис.



"В республиканском бюджете текущего года денег на проведение выборов в Мажилис и маслихаты не предусмотрено. Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Ожидаем уточнения бюджета в марте. Смотрите, бюджетный процесс как выстроен. Если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе Центральной избирательной комиссии. Если не успеем, со стороны ЦИК будет заявка, мы рассмотрим из резерва Правительства", – пояснил Жамаубаев.

Напомним, 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов.

В свою очередь, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в первой половине этого года.