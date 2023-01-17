О затратах на выборы в Мажилис спросили главу Минфина

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил, были ли затрачены денежные средства на выборы депутатов Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сенату не было выделено денег из республиканского бюджета", – ответил министр в кулуарах Правительства.
Также он прокомментировал вопрос финансирования выборов в Мажилис.
"В республиканском бюджете текущего года денег на проведение выборов в Мажилис и маслихаты не предусмотрено. Если будет необходимо, мы при уточнении рассмотрим. Ожидаем уточнения бюджета в марте. Смотрите, бюджетный процесс как выстроен. Если успеем, то будем уточнять в республиканском бюджете, заложим по программе Центральной избирательной комиссии. Если не успеем, со стороны ЦИК будет заявка, мы рассмотрим из резерва Правительства", – пояснил Жамаубаев.
Напомним, 14 января в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената. На 20 мест в верхней палате Парламента претендовали 55 кандидатов.
В свою очередь, выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в первой половине этого года.