Экономика
Сколько затратит Казахстан на участие в EXPO в Дубае в 2020 году
9 миллиардов тенге потратит Казахстан на EXPO в Дубае в 2020 году. Об этом сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, сообщает Tengrinews.kz.

"Была проведена работа по подготовке нашего павильона, порядка 9 миллиардов тенге уже выделено в предыдущие годы из бюджета. Этот павильон будет демонтирован и привезен на территорию Казахстана за счет этих же средств, будет дальше выполнять свою роль по представленности нашей продукции либо в регионе, либо в столице", - отметил министр на пресс-конференции в СЦК.

Стоит отметить, что под строительство казахстанского павильона на EXPO 2020 в Дубае выделен один из самых больших участков площадью 3 420 квадратных метров.

EXPO 2020 - всемирная выставка, которая пройдет в Дубае (ОАЭ). Место проведения выставки было определено на генеральной ассамблее Международного бюро выставок 27 ноября 2013 года в Париже. Выставка будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.

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