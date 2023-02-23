Сколько зданий могут разрушиться в случае землетрясения в Алматы, ответили в МЧС

По словам замминистра, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий города.

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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев ответил на вопрос о том, сколько зданий может быть разрушено в Алматы в случае землетрясения амплитудой в 9 баллов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Да, Алматы является одним из сейсмоопасных регионов нашей республики. Город расположен на 27 разломах тектонических плит, основные из которых приходятся на горные районы мегаполиса», - сказал на брифинге в СЦК Ибрагим Кульшимбаев.

Наименее опасным, по его словам, является Турксибский район.

«Другие районы находятся на разломах, и там опасность более высокая. По прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении амплитудой 9 баллов и выше, возможны разрушения до 30% жилых зданий города", - озвучил прогноз Кульшимбаев.

Он отметил, что в Алматы каждый год проводятся учебные тренировки.

«В этом году в сентябре планируется проведение крупных республиканских учений для определения нашей подготовки», - добавил спикер.