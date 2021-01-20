Скользкая дорожка лжи

– В следственной и судебной практике имеют место случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы как-то помочь своим соседям или хорошим знакомым избежать ответственности за совершенное преступление, облегчить их участь при назначении наказания, – говорит председатель судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Раджаб Даминов. – Это, конечно же, мешает установлению истины и вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора.

Заведомо ложные показания, ошибочное заключение эксперта или неправильный перевод опасны тем, что могут дезориентировать лиц, ведущих дознание, досудебное расследование или судебное разбирательство уголовных или гражданских дел, направить их по неправильному пути и привести к нарушению законности. В итоге возможно осуждение невиновных и, напротив, освобождение от ответственности лиц, действительно совершивших преступление.

Уголовная ответственность за совершение таких правонарушений предусмотрена статьей 420 Уголовного кодекса РК. Также заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, неверное заключение эксперта при рассмотрении дела об административном правонарушении, а равно заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком, в тех же случаях влекут за собой ответственность по статье 659 Кодекса об административных правонарушениях РК. Вместе с тем эти же действия по административному делу, но в суде влекут уголовную ответст­венность.

– Ложность показаний заключается в искажении сообщаемых сведений, имеющих значение для решения конкретного дела, а также в отрицании фактов, имевших место в действительности. При этом такие сведения могут быть как обвиняющего, так и оправдывающего характера, – поясняет Раджаб Даминов. – Преступление считается оконченным независимо от того, повлияли ли ложные показания, ложное заключение или неправильный перевод на исход дела. Однако правоохранительные органы вопрос об ответственности за рассматриваемое преступление в большинстве случаев ставят тогда, когда они повлия­ли на исход дела, что нельзя признать правильным.

По его словам, факты лже­свидетельства довольно часто встречаются в следственной и судебной практике. Так, в прошлом году судами области были рассмотрены 2 уголовных дела указанной категории. К примеру, судом установлено, что гражданин К., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, а также преследуя цель незаконного освобождения ранее знакомого лица от административной ответственности, совершил преступление при следующих обстоятельствах. Участвуя в качестве свидетеля в онлайн-режиме в открытом судебном заседании по делу об административном правонарушении в отношении Б., привлеченного к ответственности по части 1 статьи 608 КоАП, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе допроса в суде дал показания о невиновности Б.

В итоге по приговору К. был осужден по статье 420 части 1 УК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, а также установлен в течение всего срока отбывания наказания пробационный контроль. Он также был привлечен к принудительному труду по 100 часов ежегодно. При этом с него в фонд компенсации потерпевшим взыскан принудительный платеж в размере 55 560 тенге.

По другому делу подсудимая Л. в открытом судебном заседании по делу об административном правонарушении в отношении гражданина Н., привлеченного к ответственности по части 1 статьи 608 КоАП, дала заведомо ложные показания в суде о его невиновности в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Она была признана виновной с назначением ей наказания в виде ограничения свободы сроком на один год и с установлением пробационного контроля и ограничений.

Таким образом, по обоим делам лицам, привлеченным к уголовной ответственности, было назначено более строгое наказание, чем тем гражданам, которым они пытались помочь, давая ложные показания. Как видим, скользкая дорожка лжи привела этих людей к весьма печальному для них финалу.

– Следует особо отметить, что санкция статьи 420 УК является довольно строгой. Так, если часть первая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 6 лет либо лишение свободы на тот же срок, то часть вторая (дача ложных показаний по коррупционным, тяжким или особо тяжким преступлениям либо из корыстных побуждений) предусматривает наказание уже на срок от 5 до 10 лет лишения свободы. Из материалов обоих дел установлено, что по ним досудебное расследование было начато на основании вынесенных судом частных постановлений о даче свидетелями ложных показаний. Таким образом, факты заведомо ложных доносов и лжесвидетельства не остаются без внимания правоохранительных органов и суда, – резюмировал председатель судебной коллегии.