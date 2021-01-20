Скользкая дорожка лжи
Чингиз Ташенов, Кокшетау
– В следственной и судебной практике имеют место случаи, когда свидетель или даже потерпевший дает ложные показания, чтобы как-то помочь своим соседям или хорошим знакомым избежать ответственности за совершенное преступление, облегчить их участь при назначении наказания, – говорит председатель судебной коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда Раджаб Даминов. – Это, конечно же, мешает установлению истины и вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора.