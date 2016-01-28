​Скользкая горка – удаль и веселье

фото Ернура Джумадилова и из социальной сети «В Контакте»

У жителей появилась еще одна достопримечательность. В районе лыжной базы на берегу Иртыша, в культурно-спортивном комплексе Аксу, торжественно открыли главную горку.

На обустройство ее остова летом 65 десятитонных КамАЗов завезли грунт, ТОО «Горкомхоз – Аксу» сформировал контуры горки высотой 5 и шириной 6 метров. ИП «Рубцов» и «Насонов» изготовили деревянные лестницы, поручни, ограждение и площадку. После того как на земле образовался достаточный снежный покров, горку довели до нужных требований эксплуатации. Аким города Кайрат Нукенов не только поддержал идею депутата Геннадия Рубцова, но и сам контролировал ход сооружения объекта. В итоге появилась самая высокая в области горка.

Торжественное ее открытие стало событием для детей и взрослых, так как в городе появилось еще одно место активного отдыха и веселья. С этим на импровизированном митинге поздравил соб­равшихся заместитель акима города Каршыга Арынов. Здесь, у реки, в свободное время можно будет найти занятие по интересам: покататься на лыжах, тюбингах и санках, да и просто погулять, подышать свежим воздухом.

Помимо ледяной горки в Аксу действуют катки на стадионе «Достық» и в городском парке, 11 катков на территориях школ города и сельского региона, работает городская лыжная база. Открывается дополнительный прокат коньков и лыж в селе Калкаман. Зимний отдых жителей города и района – разнообразный и массовый.