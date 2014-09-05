Скончалась американская актриса и телеведущая Джоан Риверз

Об этом со ссылкой на заявление ее дочери сообщило агентство Reuters, передает Лента.ру
.
Неделю назад 81-летнюю актрису госпитализировали в реанимационное
отделение нью-йоркской больницы "Маунт-Синай" после того, как во время
медицинской процедуры у нее произошла остановка сердца.
"С глубоким прискорбием я сообщаю о смерти моей матери, Джоан Риверз.
Она мирно ушла из жизни в 13.17 в окружении семьи и близких друзей", –
говорится в заявлении Мелиссы Риверз.
Согласно последним сообщениям дочери актрисы, состояние Джоан Риверз в последние дни оставалось тяжелым.
Джоан Риверз, урожденная Джоан Александра Молински, родилась в
Нью-Йорке в семье выходцев из России. В 1960 годы она начала работать
на телевидении, участвуя в популярных тогда шоу "Сегодня вечером" и "Шоу
Эда Салливана". На большом экране Риверз впервые появилась в 1968 году с
Бертом Ланкастером в фильме "Пловец". В последние годы она работала в
телевизионном шоу "Полиция моды".