Культура
Скончалась исполнительница принцессы Леи в "Звездных войнах"
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны" (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на hollywoodreporter.com.

Представитель семьи актрисы подтвердил журналистам ее кончину.

Ранее Кэрри Фишер госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания после того, как у нее случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.

Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.

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