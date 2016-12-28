Скончалась исполнительница принцессы Леи в "Звездных войнах"
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны" (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на hollywoodreporter.com.
Представитель семьи актрисы подтвердил журналистам ее кончину.
Ранее Кэрри Фишер госпитализировали и подключили к аппарату искусственного дыхания после того, как у нее случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позднее брат актрисы Тодд Фишер рассказал, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.
Фишер родилась в Лос-Анджелесе в 1956 году. Последний раз она появлялась на экранах в 2015 году, когда вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015). Сообщалось, что актриса должна была сыграть в следующей части саги, выход которой запланирован на конец 2017 года.