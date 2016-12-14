Скончалась совершившая самоподжог у здания Генпрокуратуры в Астане – СМИ

Происшествия
1114
Фото из открытых источников
Сегодня, 14 декабря, около 7.30 утра скончалась женщина, совершившая акт самосожжения возле здания Генеральной прокуратуры в Астане, передает Kazpravda.kz.

О смерти Майры Рысмановой информационному агентству NewTimes.kz сообщили ее родные.

Накануне сестра Рысмановой Дания рассказала журналистам о состоянии Майры.

"Она вышла из критического состояния. Проснулась. Но ее состояние все еще крайне тяжелое. Я с ней не говорила, это сказал врач. По его словам, она дышит с помощью аппарата", – сообщила Дания.

В столичном управлении здравоохранения подтвердили смерть пациентки, добавив, что дополнительная информация будет распространена позже.

Напомним, 48-летняя женщина подожгла себя 6 декабря у КПП Генпрокуратуры в Астане. Причиной такого поступка стало несогласие с приговором суда ее сыну. Он был осужден за хранение 3,5 граммов героина и 285 граммов гашиша на 4 года 6 месяцев.

Для проверки ее доводов Генеральная прокуратура истребовала из суда данное уголовное дело.

На следующий день Генпрокурор Жакип Асанов пообещал помочь женщине разобраться в этом деле, при этом отметив, что "заранее не хочет говорить, что решение по ее поводу незаконно".

Популярное

Все
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
В Астане наградили победителей VII Абаевских чтений
По девять лет и миллиарды в придачу
«Барсы» одолели «леопардов»
Современное рабство
Казахстанская команда по робототехнике лучшая в мире
Парадоксы мегаполиса
Девять лет пустых обещаний
Гранты есть, нет идей
Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС
Нет прививки? Привет, корь!
Школам не хватает учеников
Откроется еще одно консульство
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
"Акиматы взяли за правило" – Смаилов возмутился переносами сроков и отказом от инвестпроектов
Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран
Александр Бублик стал чемпионом турнира ATP 250 в Антверпене
"Барыс" на выезде одержал победу над "Куньлунем"
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Всегда думать о других
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

Водитель детсада насмерть сбил ребенка в Туркестане
Двое малышей погибли после травли клопов в Актау
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Аста…
Девушку убили после знакомства в кафе в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]