Скончалась совершившая самоподжог у здания Генпрокуратуры в Астане – СМИ

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Сегодня, 14 декабря, около 7.30 утра скончалась женщина, совершившая акт самосожжения возле здания Генеральной прокуратуры в Астане, передает Kazpravda.kz
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О смерти Майры Рысмановой информационному агентству NewTimes.kz
сообщили ее родные.
Накануне сестра Рысмановой Дания рассказала журналистам о состоянии Майры.
"Она вышла из критического состояния. Проснулась. Но ее состояние все еще крайне тяжелое. Я с ней не говорила, это сказал врач. По его словам, она дышит с помощью аппарата", – сообщила Дания.
В столичном управлении здравоохранения подтвердили смерть пациентки, добавив, что дополнительная информация будет распространена позже.
Напомним, 48-летняя женщина подожгла себя
6 декабря у КПП Генпрокуратуры в Астане. Причиной такого поступка стало несогласие с приговором суда ее сыну. Он был осужден за хранение 3,5 граммов героина и 285 граммов гашиша на 4 года 6 месяцев.
Для проверки ее доводов Генеральная прокуратура истребовала из суда данное уголовное дело.
На следующий день Генпрокурор Жакип Асанов пообещал помочь
женщине разобраться в этом деле, при этом отметив, что "заранее не хочет говорить, что решение по ее поводу незаконно".