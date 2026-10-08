Скончалась старейшая обладательница премии «Оскар»

Кино,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Звезда знаменитого фильма "В порту" Ева Мари Сэйнт умерла в возрасте 102 лет

Фото: kinonews.ru

Актриса "золотого века" Голливуда Ева Мари Сэйнт скончалась в возрасте 102 лет. Она была старейшей из живущих обладателей премии "Оскар" и одной из последних реальных связей с Голливудом, который строили такие титаны, как Марлон Брандо, Элиа Казан и Альфред Хичкок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Ева Мари Сэйнт: "В порту" - дебют, который вошел в историю

Мало кто помнит, что "В порту" был ее первым фильмом. Казан выбрал ее в пару к Брандо - самому выдающемуся актеру того времени, и она сумела составить ему достойную пару. За свою работу она была удостоена награды Американской Киноакадемии.

В дальнейшем она стала музой Хичкока. "На север через северо-запад" 1959 года - второй фильм, по которому ее знают большинство зрителей. Ее Ева Кендалл запомнилась миллионам любителям кино, По слухам, Хичкок велел ей понизить голос и перестать играть милых девушек. Она последовала совету и сыграла одну из лучших женских ролей своего времени.

Ева Мари Сэйнт неоднократно говорила, что часто отказывалась от работы ради воспитания детей и не жалела об этом. В 2006 году она появилась в роли Марты Кент в кинокомиксе "Возвращение Супермена" Брайана Сингера. Последней экранной ролью стал фильм "Зимняя сказка" в 2014-м. В 2018 году, в возрасте 93 лет, она вышла на сцену "Оскара" и заслужила долгие овации.

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