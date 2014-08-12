Скончался американский актер Робин Уильямс

Американский комедийный актер и продюсер Робин Уильямс скончался, предположительно покончив с собой, сообщается в иностранных СМИ.

Уильямс был найден в своем доме в калифорнийском городе Тибурон, округ Марин. Актер скончался на 64-м году жизни. Предположительная причина смерти - асфиксия (удушье). Полиция начала расследование.

Робин Уильямс - обладатель премии "Оскар" (1998 год) и 5-кратный лауреат премии "Золотой глобус". Актер получил известность благодаря ролям в фильмах "Август Раш", "Двухсотлетний человек", "Куда приводят мечты", "Целитель Адамс", "Джуманджи", "Умница Уилл Хантинг" и других. Всего Уильямс сыграл в почти 300 кинокартинах.

Актер был 3 раза женат. От первой жены Валерии Виларди у него родился сын Зака (1983). От второй жены Марши Гарсез у него дочь Зельда (1989) и сын Коди (1991).