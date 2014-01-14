Скончался Ариэль Шарон

В последние дни состояние бывшего политика, который с 2006 года находился в коме, резко ухудшилось. Смерть, как сообщает РБК, наступила в медицинском центре им. Хаима Шиба.

Ариэль Шарон занимал пост руководителя правительства с 2001 по 2006 год. В 60–70-х годах прошлого столетия был одним из наиболее популярных военачальников. Став премьер-министром, он выбрал курс на жесткое поведение в отношении палестинцев. Однако впоследствии разработал так называемый план «одностороннего размежевания», который предполагал отделение Израиля от Палестинской национальной автономии и вывод под­разделений израильской армии из сектора Газа.

Активы размораживаются

Первого февраля нынешнего года Тегеран сможет получить первый транш из замороженных иранских активов. Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщалось ранее, ноябрьские соглашения ИРИ и «шестерки» посредников начнут выполняться 20 января. Тегеран в обмен на приостановку ядерной программы получит доступ к замороженным активам на 4,2 млрд. долларов.

Размораживание первого транша в размере 550 млн. долларов должно произойти 1 февраля. Поскольку эта дата выпадает на субботу, Иран, возможно, сможет получить транш в понедельник, 3 февраля.

Выплата следующего транша (450 млн. долларов), вероятно, состоится 1 марта. Дальнейшие выплаты пройдут 7 марта, 10 и 15 апреля, 14 мая, 17 июня и 20 июля.

Повстанцы начали сдаваться

Митинг в поддержку сирийского правительства провели в центре Дамаска жители города Мадая. В этом горном курорте, в 50 км от столицы, сложили оружие и приняли условия президентской амнистии свыше 350 мятежников. Все они прибыли в столицу страны, чтобы сдаться властям и пройти проверку в МВД.

Перемирие в Мадае, как сообщает ИТАР-ТАСС, стало с декабря прошлого года четвертым по счету соглашением между властями и бывшими повстанцами из Сирийской свободной армии. В репортаже телеканала «Аль-Маядин» сообщается также о нормализации обстановки в северном пригороде Берзи после прекращения военных действий. Муниципальные службы приступили там к разблокированию улиц и ликвидации завалов. После долгого перерыва на эту окраину столицы начала поступать электроэнергия.

Кроме того, новостная служба «Аль-Ватан» передает о скором вступлении в силу соглашения с боевиками в квартале Тадамуне на юге Дамаска, который расположен по соседству с лагерем палестинских беженцев Ярмук.

Dell готовится к «сжатию»

Один из ведущих производителей персональных компьютеров – фирма Dell – готовится к увольнению сотрудников, сообщает FINMARKET.RU. В их число может попасть порядка 20% менеджеров по продажам на территории США, а также до 30% продавцов и маркетологов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Официально Dell пока ничего не говорит относительно масштабов предстоящих сокращений. Инсайдеры, знакомые с делами компании, утверждают, что одновременно с увольнениями в ПК-подразделениях производитель также намерен сократить персонал в отделах программного обеспечения и систем хранения. В дальнейшем список попавших под реорганизацию подразделений может расшириться.

Это говорит о том, что Dell все активнее ощущает на себе падение рынка ПК по всему миру. К слову, продажи традиционных компьютеров упали на 10% в 2013 году. Ситуацию не смог исправить даже праздничный сезон, о чем сообщает исследовательская фирма Gartner.

Вырос уровень радиации

Уровень радиации на территории аварийной АЭС «Фукусима-1» превысил установленную правительством страны норму в 7,8 раза. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции «Токио электрику пауэр».

Уровень радиационного облучения на территории АЭС до августа прошлого года находился ниже установленной нормы в 1 миллизиверт, однако потом начал стремительно расти и достиг отметки 7,8 миллизиверта. Это может быть связано с проблемой мощных утечек радиоактивной воды из специальных наземных хранилищ.

Правительственный Комитет по ядерному урегулированию потребовал принять все необходимые меры для урегулирования уровня радиации на территории аварийной АЭС.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,

фото АФП