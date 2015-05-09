Скончался бас-гитарист группы ABBA

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Фото: philwbass.com
Бас-гитарист Рутгер Гуннарссон, игравший со знаменитой шведской поп-группой ABBA, скончался в возрасте 69 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Как пишет издание Aftonbladet, Гуннарссон скоропостижно умер в своем доме в Стокгольме. Причины его смерти пока неизвестны.

За свою долгую музыкальную карьеру Гуннарссон побывал аранжировщиком и продюсером. Он играл со многими известными музыкантами, включая Магнуса Уггла, и принимал участие в создании нескольких мюзиклов, в частности, "Шахматы", Rhapsody In Rock и Mamma Mia.

Музыкант работал с Селин Дион и Элтоном Джоном, участвовал в создании саундтрека для фильма "Человек-паук 2", но самой известной страницей его творчества остается сотрудничество с ABBA. Он ездил с группой в турне 1977 и 1979 годов и участвовал в работе над знаменитыми композициями, в числе которых Money, Money, Money, Dancing Queen и Knowing Me Knowing You.

У Рутгера Гуннарссона остались трое детей – Ричард, Минни и Иоанна.

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