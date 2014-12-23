В мире

Скончался британский певец Джо Кокер

Асель Есетова
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на BBC News.

Певец умер в США, в штате Колорадо, где он жил многие годы. С раком Кокер боролся последние несколько лет.

Информацию о смерти певца подтвердил его агент Барри Маршалл. По его словам, Кокер был "просто уникален", и "невозможно будет заполнить пустоту, которую его смерть оставила в наших сердцах". "Чрезвычайно талантливый, но добрый и скромный человек, который любил сцену. Любой, кто когда-либо видел его вживую, никогда не забудет его", – добавил Маршалл.

Джо Кокер начинал сольную карьеру в начале 1960-х годов, прославился своим хриплым баритоном. Наиболее известными хитами певца, записавшего 40 альбомов, стали блюзовые баллады My Father’s Son, Unchain My Heart, You Can Leave Your Hat On, Now That the Magic Has Gone, N`oubliez jamais.

В 2008 году журнал Rolling Stone включил Кокера в список "100 величайших певцов в истории".

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