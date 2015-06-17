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Скончался бывший президент Турции Сулейман Демирель
Бывший президент Турции Сулейман Демирель скончался утром 17 июня в больнице Анкары, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру"

Демирель был госпитализирован 13 мая с острой респираторной инфекцией. Болезнь вызвала сердечную недостаточность и проблемы с дыханием. 16 июня его состояние резко ухудшилось, и в ночь на среду он скончался.

Политик занимал высший пост в стране с 1993 по 2000 год. До этого с 1965 по 1993 год пятикратно назначался премьер-министром Турции. В 1971 и в 1980 годах отстранялся от власти в результате вооруженных мятежей. В различные годы возглавлял две политические партии.

Демирель – автор ряда экономических реформ, отдал политике более 40 лет своей жизни.

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