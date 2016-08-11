Скончался еще один полицейский, пострадавший при стрельбе в Алматы

Скончался еще один полицейский Жалгас Кельдибаев, получивший ранения при стрельбе в Алматы 18 июля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Утром 11 августа в реанимационном отделении 12-й ГКБ скончался полицейский, получивший серьезное огнестрельное ранение в результате отражения противоправных действий со стороны гр. Кулекбаева. Врачи оценивали состояние патрульного как крайне тяжелое. Они до конца боролись за жизнь полицейского", – говорится в сообщении.
Сержант полиции Кельдибаев Жалгас Аманбаевич, 01.09.1992 года рождения, полицейский полка дорожно-патрульной полиции МПС ДВД города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2014 года. Семейное положение – холост.
Руководство, совет ветеранов и личный состав департамента внутренних дел города Алматы выражают глубокие соболезнования родным и близким Жалгаса Кельдибаева в связи с его трагической гибелью.