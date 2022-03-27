Скончался директор Банкнотной фабрики Национального банка РК Батырбек Альжанов, сообщает Kazpravda.kz.

"Коллектив Национального банка Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Генерального директора РГУ "Банкнотная фабрика Национального Банка Республики Казахстан" Альжанова Батырбека Асылбековича.



Батырбек Асылбекович был человеком огромного трудолюбия и энергии, в котором гармонично сочетались ум, обаяние, скромность, ответственность и талант руководителя. 30 лет работал в системе Национального банка и проявил себя умелым организатором и принципиальным руководителем, пользовался заслуженным доверием и уважением", – говорится в сообщении Нацбанка РК.

