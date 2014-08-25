Скончался известный британский актер и режиссер Ричард Аттенборо

Известный актер и режиссер Ричард Аттенборо скончался в воскресенье, 24 августа. Одному из мэтров современного британского кинематографа было 90 лет. "Ричард Аттенборо был одним из великих в мире кино", – прокомментировал смерть режиссера премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, которого цитирует агентство dpa.

Более 60 лет Ричард Аттенборо был одним из выдающихся представителей британского кинематографа. И как актер, и как режиссер, и как продюсер. На экране он создал свыше 70 образов, в том числе в таких фильмах, как "Доктор Дулиттл" (приз "Золотой глобус" за лучшую актерскую работу второго плана – 1968 год), "Гамлет" и "Парк Юрского периода". Широко известны его режиссерские работы "Кордебалет", "Чаплин" и, разумеется "Ганди". Фильм о борце за независимость Индии получил в общей сложности 8 "Оскаров", в том числе и за лучшую режиссуру.

В 1967 году Ричард Аттенборо был произведен в командоры ордена Британской империи, в 1976 году получил рыцарское звание. В 1993 году был удостоен пожизненного титула барона.С 2008 года режиссер являлся пожизненным президентом футбольного клуба "Челси", принадлежащего российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.