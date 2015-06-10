Скончался известный композитор Джеймс Ласт

В штате Флорида (США) в возрасте 86 лет скончался известный немецкий композитор Джеймс Ласт. Об этом сообщила сегодня в Берлине компания – организатор его концертов Semmel Concerts, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.ru.
Ласт был автором всемирно известной композиции "Одинокий пастух".
Композитор, аранжировщик и дирижер Джеймс Ласт (настоящее имя Ганс Ласт) родился 17 апреля 1929 года в немецком городе Бремен. Творческая карьера музыканта началась в 1946 году, а уже в 1950 господин Ласт был признан лучшим джазовым басистом года. В 1964 композитор создал собственный оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных в то время мелодий.
Первый альбом оркестра Джеймса Ласта Non-Stop Dancing вышел в свет в 1965 году и был невероятно успешен. Всего музыкальный коллектив выпустил более 50 альбомов тиражом 60 млн экземпляров: 37 из них были признаны "золотыми", 18 – "платиновыми". Известная композиция "Одинокий пастух" впервые была исполнена в 1977 году.
Музыка Джеймса Ласта представляет собой сочетание разных стилей – народной, рока, соула, электронной. Отечественным слушателям творчество композитора известно по советскому мультсериалу "Ну, погоди!", где звучат многие его произведения, и кинофильму "Убить Билла".