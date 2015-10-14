Скончался мажилисмен Сакен Жылкайдаров

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Депутаты Мажилиса Парламента РК на пленарном заседании почтили минутой молчания память коллеги Сакена Жылкайдарова, передает Kazpravda.kz.
Депутат скоропостижно скончался на 59-м году жизни.
"Нас постигла тяжелая весть о невосполнимой утрате для всего депутатского корпуса. Смерть унесла из наших рядов уважаемого коллегу, почитаемого всеми народного избранника, достойного гражданина Жылкайдарова Сакена Егинбаевича", – сказал спикер нижней палаты Парламента Казахстана Кабибулла Джакупов.
Сакен Жылкайдаров в разные годы занимал должности акима Талдыкоргана, заместителя акима Алматинской области.
С января 2012 года был депутатом Мажилиса.