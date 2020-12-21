Происшествия
Скончался один из пострадавших при пожаре в поезде "Мангышлак - Актобе"
Один из пострадавших при пожаре в поезде "Мангышлак - Актобе" скончался, передает Inaktau.kz.

"42-летний мужчина, у которого в пожаре пострадало 80 процентов тела, умер 20 декабря в Бейнеу", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения Мангистауской области, из-за крайне тяжелого состояния транспортировать его в Актау санавиацией было невозможно.

Четверо пострадавших продолжают получать лечение в медучреждениях. Мужчина с 40 процентами ожогов и его 11-летний сын находятся в Мангистауской областной больнице.

"Состояние мужчины остается тяжелым, он подключен к аппарату ИВЛ. Мальчик, у которого площадь термического ожога составляет 50 процентов, уже вышел из ожогового шока. Потихоньку разговаривает. Сознание не терял, в норме. Наблюдается небольшое улучшение", - рассказали в пресс-службе облздрава.

Еще двое пострадавших, которые после происшествия находились в хирургическом отделении Бейнеуской районной больницы, при помощи авиационного транспорта также были переведены в травматологическое отделение МОБа.

"Их состояние оценивается как стабильное. На этой неделе, 23 или 24 декабря, они будут выписаны", - добавили в ведомстве.

Между тем, в пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что продолжают проводить расследование по факту случившегося.

Напомним, 14 декабря произошел пожар в почтово-багажном вагоне поезда "Мангышлак - Актобе". Пострадали 5 человек – четверо работников АО "Казпочта" и ребенок. В компании заверили, что окажут своим сотрудникам необходимую поддержку.

В Департаменте полиции на транспорте по факту произошедшего начато досудебное расследование по статье "Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству".

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