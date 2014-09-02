Скончался первый министр сельского хозяйства Казахстана

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования семье видного государственного деятеля, обладателя звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Валентина Двуреченского в связи с его кончиной.
со ссылкой на сайт Акорды.
В телеграмме отмечается, что Глава государства с прискорбием воспринял весть о кончине первого министра сельского хозяйства Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Валентин Иванович, посвятив всю свою трудовую биографию сельскохозяйственной отрасли, прошел путь от агронома до секретаря ЦК Компартии Казахстана и министра сельского хозяйства республики, внеся значительный вклад в развитие отечественного агропромышленного сектора.
"Его всегда отличали высокий профессионализм, преданность своему делу, качества подлинного патриота нашей Родины. Заслуги Двуреченского отмечены высоким званием "Қазақстанның Еңбек Ері" и многими другими государственными наградами. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.
По информации портала Алау
, Валентин Двуреченский в последнее время страдал от онкологического заболевания. Он ушел из жизни в немецкой клинике, где проходил лечение.