Скончался первый министр сельского хозяйства Казахстана

Политика
Шынар Оспанова
Фото с сайта alau.kz.
Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования семье видного государственного деятеля, обладателя звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Валентина Двуреченского в связи с его кончиной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В телеграмме отмечается, что Глава государства с прискорбием воспринял весть о кончине первого министра сельского хозяйства Казахстана. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Валентин Иванович, посвятив всю свою трудовую биографию сельскохозяйственной отрасли, прошел путь от агронома до секретаря ЦК Компартии Казахстана и министра сельского хозяйства республики, внеся значительный вклад в развитие отечественного агропромышленного сектора.

"Его всегда отличали высокий профессионализм, преданность своему делу, качества подлинного патриота нашей Родины. Заслуги Двуреченского отмечены высоким званием "Қазақстанның Еңбек Ері" и многими другими государственными наградами. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", – говорится в телеграмме.

По информации портала Алау, Валентин Двуреченский в последнее время страдал от онкологического заболевания. Он ушел из жизни в немецкой клинике, где проходил лечение.

