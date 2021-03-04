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От коронавируса скончался председатель первого антикоррупционного медиацентра Толеген Байгулов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО Нурлан Жахин, передает Kazpravda.kz
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"Сегодня от коронавируса скончался наш друг Толеген Байгулов, общественный активист, председатель первого антикоррупционного медиацентра, глава республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы". Наш друг Толеген Байгулов был лидером! Пусть душа его покоится с миром", – написал Нурлан Жахин в Facebook.