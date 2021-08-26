Скончавшийся от коронавируса житель Темиртау "получил" вторую дозу вакцины

Умерший от коронавируса мужчина «получил» вторую дозу вакцины после смерти в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Департамент полиции Карагандинской области зарегистрировал и начал расследование уголовного дела, возбужденного по статье 385 УК РК «Подделка и сбыт официальных документов» в отношении медицинских работников.
Данный факт выявил Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК Карагандинской области в ходе мониторинга летальных исходов от коронавирусной инфекции среди вакцинированных от COVID-19.
«59-летний житель города Темиртау еще до госпитализации в инфекционный госпиталь имел отметку, что привит первым компонентом вакцины. Через пять дней данный гражданин скончался от COVID-19. Однако на следующий день после его смерти в базе появилась отметка о том, что мужчина получил второй компонент вакцины. Это, конечно же, поставило под сомнение получение им первой вакцины», – пояснил начальник управления дознания Департамента полиции Алмаз Саламатов.
В настоящее время по данному факту проводится расследование. Направлены запросы в соответствующие инстанции. Ход расследования взят на контроль руководством ДП области.
