Сконцентрировать усилия на реформах

Ключевые индикаторы развития
Докладывая о развитии медицины, министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что в комплексе задач текущей модернизации в курируемой им сфере были определены пять инициатив. Первая предполагает интеграцию системы здравоохранения вокруг нужд пациента на основе дерегулирования и редизайна системы. Суть второй инициативы состоит в приведении казахстанских стандартов в соответствие с рекомендациями ОЭСР. Третья – рациональное использование ресурсов на основе формирования эффективной инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал. Четвертая предусматривает создание гибкой системы финансирования, которая будет реализована в рамках обязательной системы медицинского страхования. Пятая – управление системой в целях обеспечения транспарентности и подотчетности пациенту.
– Нынешние реформы в сфере здравоохранения соответствуют не только перспективам отраслевого развития, но и тем задачам, которые обозначены в Послании Главы государства, – сказал Елжан Биртанов.
Основные показатели здоровья населения республики за прошедшее десятилетие в целом демонстрируют положительную динамику. Тем не менее по многим параметрам развития наша система здравоохранения уступает существующим в странах ОЭСР. Семь направлений преобразований
Если же говорить в целом о программе «Денсаулық», планируется семь ключевых направлений реформ.
В рамках первого направления совместно с ВОЗ и CDC проведена самооценка основных функций общественного здравоохранения. В министерстве созданы соответствующие структуры.
– В настоящее время в стране формируется новая модель службы общественного здоровья, которая будет представлена Правительству уже в первой половине текущего года, – сообщил министр.
В рамках второго направления реализуется пилотный проект по управлению заболеваниями «Поликлиника без очередей». Эта система сегодня внедряется в поликлиниках семи регионов страны по трем заболеваниям: артериальной гипертонии, хронической сердечной недостаточности и сахарному диабету.
На сегодня в стране среднее количество прикрепленного населения в расчете на одного врача общей практики составляет порядка 2 тыс. человек. Это почти в два раза выше, чем в странах ОЭСР. В связи с этим в рамках текущих реформ будет пересмотрена структура модели первичной медико-санитарной помощи.
В рамках этой работы предусматривается организация диспетчерской службы, создание регистратуры для взрослых и детей, а также пожилых людей с предварительной записью пациентов на прием, а также развитие сall-центров. В целях объединения и структурирования разрозненных данных из разных источников в прошлом году запущен проект по созданию электронного паспорта здоровья (ЭПЗ) на каждого гражданина страны. В текущем году планируется пилотное внедрение ЭПЗ в ряде поликлиник.
По третьему направлению создана Объединенная комиссия по качеству (ОКК) с участием НПО, частного сектора, представителей фармацевтической индустрии.
В рамках реализации национальной лекарственной политики продолжается работа по внедрению в отечественную практику казахстанского лекарственного формуляра, разработанного на основе международных принципов доказательной медицины. Предполагается, что в этом случае возрастет доля отечественной продукции в общем процессе закупа лекарственных средств. На сегодня этот уровень в денежном выражении составляет порядка 30% от всего объема закупа.
– Казахстан наращивает закуп лекарственных средств, осуществляемых на основе прямых контрактов с производителями, минуя дистрибьюторов, в том числе через партнерство с организациями UNICEF, – отметил Елжан Биртанов.
По пятому направлению внедряется система обязательного медицинского страхования. Принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» с внесением изменений, связанных со снижением базовой ставки взноса и переноса срока выплат из фонда на 1 января 2018 года. В реализацию указанных законов разработаны 17 основных нормативных правовых актов, из которых три уже утверждены Правительством. Также создан Фонд социального медицинского страхования. В Парламент внесен законопроект по снижению ставок по взносам государства и работодателя.
В рамках шестого направления реализуются два крупных проекта по стратегическому управлению человеческими ресурсами на базе кадровой обсерватории Республиканского центра развития здравоохранения и модернизации медицинского образования. В настоящее время определены стратегические зарубежные партнеры медицинских вузов. Продолжается работа по модернизации сестринского образования на основе финской модели прикладного бакалавриата, по которой обучаются 320 человек в шести пилотных колледжах.
– В стране сохраняется существенный дефицит кадров на уровне первичной медико-санитарной помощи. С учетом этой ситуации мы ведем разработку механизмов мотивации закрепления врачей на амбулаторном уровне, – сообщил министр.
По седьмому направлению основной акцент сделан на развитие государственно-частного партнерства. В рамках этой работы при министерстве создан и работает бизнес-совет, который выполняет функцию диалоговой площадки для решения совместных задач государства и бизнеса. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития разработана «дорожная карта» развития ГЧП и инфраструктуры, достигнута договоренность о поддержке таких проектов. С Азиатским банком развития реализуются четыре пилотных проекта ГЧП и готовятся к старту еще два республиканских проекта. Заключены договоры по трем проектам ГЧП, связанным с передачей в доверительное управление девяти объектов здравоохранения.
Предварительные итоги реализации госпрограммы в 2016 году показывают позитивную динамику основных медико-демографических показателей, таких как ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи.
– Тем не менее из планируемых в 2016 году 35 показателей не достигнуты три. Это и высокая материнская смертность, и низкий показатель пятилетней выживаемости больных злокачественными новообразованиями, а также высокий уровень прикрепленного населения к одному врачу общей практики, – сказал министр.
Результаты анализа исполнения региональных планов показали низкий уровень показателей в восьми регионах страны. В целом ни один из 16 регионов не достиг полноценного исполнения параметров заключенных с Минздравом меморандумов. В связи с этим министр призвал акиматы областей повысить внимание к реализации задач государственной программы «Денсаулық». Потенциал медицинских услуг
В рамках обсуждения итогов работы с комментариями выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, отметивший, что предварительный мониторинг показал результативность программы «Денсаулык». Об этом свидетельствует улучшение основных медико-демографических показателей в стране, таких как ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи.
Тем не менее существуют вопросы, которые требуют дополнительного внимания. К примеру, не в полной мере реализован потенциал в сфере медицинских услуг. В стране функционирует ряд крупных центров, оснащенных современным оборудованием, активно развивается высокоспециализированная помощь, проводятся уникальные операции, которые раньше делали только за рубежом. По предварительным данным за 2016 год, наблюдается рост частных инвестиций в медицинскую сферу на 7,2%. Кроме того, положительную динамику показало здравоохранение и как часть ВВП.
– На сегодня этот показатель составляет 1,9%. Вместе с тем в таких странах, как Израиль и Корея, эти показатели составляют более 7%. Таким образом, у нас есть задел по медицинским услугам, – сказал глава Министерства национальной экономики.
В обсуждении темы также приняли участие представители ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана», зарубежные эксперты и акимы регионов.
О развитии сферы здравоохранения в регионе рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. С 2015 года в четырех поликлиниках областного центра реализуется проект управления заболеваниями. Целью является снижение числа осложнений и смертности, а также улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями, в числе которых – сахарный диабет, артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность. Для достижения положительных результатов обучены лекторы из числа врачей, медсестер, психологов и соцработников. На каждого пациента заведены карты наблюдений, составлен индивидуальный план мероприятий. В рамках медицинской информационной системы со всеми пациентами проведено обучение по принципам «самоменеджмент» и «самопомощь».
О государственно-частном партнерстве доложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. В регионе совместно с Министерством здравоохранения создается медицинский кластер, а основными партнерами стали специалисты из Южной Кореи, России, Турции. Только в прошлом году в области сделали 6 пересадок печени и 18 – почек.
– Чтобы найти дополнительные источники финансирования, мы занимаемся внедрением государственно-частного партнерства. В области реализуются 38 проектов на сумму 28 миллиардов тенге. В системе здравоохранения по ГЧП реализуются 27 проектов на 18 миллиардов тенге, – рассказал Бердыбек Сапарбаев.
По его данным, на эти средства в нынешнем году будут введены первая городская станция скорой помощи, три подстанции и приобретены 50 новых медицинских машин. Силами бизнесменов строятся офтальмологическая больница, детская стоматологическая поликлиника, 21 амбулатория и медпункт. В следующем году в области планируют оснастить типовыми медучреждениями все населенные пункты.
Для решения проблемных вопросов аким предложил создать рабочую группу с заинтересованными сторонами и провести дополнительную инвентаризацию имеющихся нормативных правовых актов.О системе социального страхования
По второму вопросу выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, представившая изменения в законодательство в сфере социального обеспечения. Она рассказала о поэтапном повышении размеров пенсий, выплачиваемых из республиканского бюджета, а также об увеличении размера детских пособий. Так, с 1 июля 2017 года повысится размер солидарной пенсии с учетом повышения с начала года на 9%, дополнительно – на 11%. Размер базовой пенсии с учетом повышения с начала года – на 7%, дополнительно – на 13%.
– В результате мы обеспечим исполнение поручения Главы государства и повысим размеры пенсий с 1 июля 2017 года на 20% по отношению к 2016 году. Это коснется более двух миллионов пенсионеров, – сказала глава ведомства.
Размер минимальной пенсии с учетом базовой пенсии с 1 января 2017 года составляет 62 тыс. тенге, а с 1 июля текущего года будет составлять 67 тыс. 41 тенге. Также предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей.
Данная мера необходима для обеспечения сопоставимости в размере пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года, с учетом повышения до 20%, и пенсий, которые будут назначены во втором полугодии.
Еще одним новшеством станет изменение с 1 июля 2018 года механизма назначения базовой пенсии, которая будет определяться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. В настоящее время размер базовой пенсии составляет 50% от прожиточного минимума, а в законопроекте предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50 до 54% от величины прожиточного минимума, с учетом изменения методики и с учетом повышения до 20% в текущем году.
Как пояснила Тамара Дуйсенова, в результате с 1 июля 2018 года почти у 45% состоявшихся пенсионеров, а это порядка 2 млн человек, базовая пенсия увеличится в 2 раза.
Произошли изменения и в сроках внедрения условно-накопительной компоненты пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателем. Ранее планировалось завершить формирование трехуровневой системы пенсионного обеспечения «государство – работодатель – работник» к 2018 году. Теперь, учитывая экономическую ситуацию и предложения НПП, срок перенесен на 2020 год.
Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение с 1 июля 2018 года размера единовременного пособия по рождению ребенка на 20%. Так, на первого, второго, третьего ребенка пособия повышены с 31 до 38 МРП, а на четвертого – с 52 до 63 МРП. Эти новшества коснутся более 400 тыс. детей, или свыше 300 тыс. семей.
В целом проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» пре-дусмотрено внесение поправок в восемь законодательных актов. На вышеуказанные повышения пенсий и единовременного пособия по рождению ребенка в республиканском бюджете на 2017 год дополнительно заложено 81,6 млрд тенге.
Тамара Дуйсенова заверила о полной готовности ведомства обеспечить своевременное повышение пенсионных выплат и детских пособий с 1 июля текущего года, а с 1 июля 2018 года – к применению новой методики назначения базовой пенсионной выплаты.
Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что в вопросе развития фармацевтической отрасли уже имеется определенная база. Казахстан производит свои лекарственные препараты и имеет возможность поставлять свою продукцию на рынок ЕАЭС. При этом необходимо усилить работу над расширением ассортимента с учетом новых разработок.
– На сегодня важен вопрос привлечения инвестиций в фармацевтический сектор. Поэтому нужно смотреть внимательно на то, какие препятствия здесь имеются и как проблемы будут решаться. На расширенном заседании Правительства Глава государства говорил о проблемах, которые имеются в плане закупа лекарственных средств. Соответствующая работа сейчас проводится, ее нужно завершить до конца мая, – поручил Премьер-министр.
Министерствам по инвестициям и развитию, а также здравоохранения поручено проработать вопросы привлечения инвестиций в фармацевтический сектор, а также усовершенствовать Правила организации и проведения закупа лекарств. Бакытжан Сагинтаев напомнил руководителям ведомств о необходимости усиления информационной работы по запуску программы ОСМС.
– Казахстан стоит на этапе запуска очень значимой реформы – внедрения обязательного социального медицинского страхования. Это затрагивает каждого казахстанца. Поэтому здесь нужна четкая работа как со стороны системы здравоохранения, так и работодателей. На данный момент информационная работа в этом направлении находится на недостаточном уровне. Анализ показывает, что проводимые встречи имеют малый охват населения, – отметил Бакытжан Сагинтаев.
В связи с этим Министерству здравоохранения, акимам поручено сконцентрировать усилия на разъяснительной работе, привлечь авторитетных экспертов, которые могли бы доступным языком объяснить основы проводимой реформы.