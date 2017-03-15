Сконцентрировать усилия на реформах

Докладывая о развитии медицины, министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что в комплексе задач текущей модернизации в курируемой им сфере были определены пять инициатив. Первая предполагает интеграцию системы здравоохранения вокруг нужд пациента на основе дерегулирования и редизайна системы. Суть второй инициативы состоит в приведении казахстанских стандартов в соответст­вие с рекомендациями ОЭСР. Третья – рациональное использование ресурсов на основе формирования эффективной инфраструктуры и инвестиций в человеческий капитал. Четвертая предус­матривает создание гибкой системы финансирования, которая будет реа­лизована в рамках обязательной системы медицинского страхования. Пятая – управление системой в целях обеспечения транс­парентности и подотчетности пациенту.– Нынешние реформы в сфере здравоохранения соответствуют не только перспективам отраслевого развития, но и тем задачам, которые обозначены в Послании Главы государства, – сказал Елжан Биртанов.Основные показатели здоровья населения республики за прошедшее десятилетие в целом демонстрируют положительную динамику. Тем не менее по многим параметрам развития наша система здравоохранения уступает существующим в странах ОЭСР.Если же говорить в целом о прог­рамме «Денсаулық», планируется семь ключевых направлений реформ.В рамках первого направления совместно с ВОЗ и CDC проведена самооценка основных функций общественного здравоохранения. В министерстве созданы соответствующие структуры.– В настоящее время в стране формируется новая модель службы общественного здоровья, которая будет представлена Правительству уже в первой половине текущего года, – сообщил министр.В рамках второго направления реализуется пилотный проект по управлению заболеваниями «Поликлиника без очередей». Эта сис­тема сегодня внедряется в поликлиниках семи регионов страны по трем заболеваниям: артериальной гипертонии, хронической сердечной недостаточности и сахарному диабету.На сегодня в стране среднее количество прикрепленного населения в расчете на одного врача общей прак­тики составляет порядка 2 тыс. человек. Это почти в два раза выше, чем в странах ОЭСР. В связи с этим в рамках текущих реформ будет пересмотрена структура модели первичной медико-санитарной помощи.В рамках этой работы предусмат­ривается организация диспетчерской службы, создание регистратуры для взрослых и детей, а также пожилых людей с предварительной записью пациентов на прием, а также развитие сall-центров. В целях объединения и структурирования разрозненных данных из разных источников в прошлом году запущен проект по созданию электронного паспорта здоровья (ЭПЗ) на каждого гражданина страны. В текущем году планируется пилотное внедрение ЭПЗ в ряде поликлиник.По третьему направлению соз­дана Объединенная комиссия по качеству (ОКК) с участием НПО, частного сектора, представителей фармацевтической индустрии.В рамках реализации национальной лекарственной политики продолжается работа по внедрению в отечественную практику казахстанского лекарственного формуляра, разработанного на основе международных принципов доказательной медицины. Предполагается, что в этом случае возрастет доля отечественной продукции в общем процессе закупа лекарственных средств. На сегодня этот уровень в денежном выражении составляет порядка 30% от всего объема закупа.– Казахстан наращивает закуп лекарственных средств, осуществляемых на основе прямых конт­рактов с производителями, минуя дистрибьюторов, в том числе через партнерство с организациями UNICEF, – отметил Елжан Биртанов.По пятому направлению внедряется система обязательного медицинского страхования. Принят Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» с внесением изменений, связанных со снижением базовой ставки взноса и переноса срока выплат из фонда на 1 января 2018 года. В реализацию указанных законов разработаны 17 основных нормативных правовых актов, из которых три уже утверж­дены Правительством. Также создан Фонд социального медицинского страхования. В Парламент внесен законопроект по снижению ставок по взносам государства и работодателя.В рамках шестого направления реа­лизуются два крупных проекта по стратегическому управлению человеческими ресурсами на базе кадровой обсерватории Республиканского центра развития здравоохранения и модернизации медицинского образования. В настоящее время определены стратегические зарубежные партнеры медицинских вузов. Продолжается работа по модернизации сестринского образования на основе финской модели прикладного бакалавриата, по которой обучаются 320 человек в шести пилотных колледжах.– В стране сохраняется существенный дефицит кадров на уровне первичной медико-санитарной помощи. С учетом этой ситуации мы ведем разработку механизмов мотивации закрепления врачей на амбулаторном уровне, – сообщил министр.По седьмому направлению основной акцент сделан на развитие государственно-частного партнерства. В рамках этой работы при министерстве создан и работает бизнес-совет, который выполняет функцию диалоговой площадки для решения совместных задач государства и бизнеса. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития разработана «дорожная карта» развития ГЧП и инфраструктуры, достигнута договоренность о поддержке таких проектов. С Азиатским банком развития реализуются четыре пилотных проекта ГЧП и готовятся к старту еще два республиканских проекта. Заключены договоры по трем проектам ГЧП, связанным с передачей в доверительное управление девяти объектов здравоохранения.Предварительные итоги реализации госпрограммы в 2016 году показывают позитивную динамику основных медико-демографических показателей, таких как ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи.– Тем не менее из планируемых в 2016 году 35 показателей не дос­тигнуты три. Это и высокая материнская смертность, и низкий показатель пятилетней выживае­мости больных злокачественными новообразованиями, а также высокий уровень прикрепленного населения к одному врачу общей практики, – сказал министр.Результаты анализа исполнения региональных планов показали низкий уровень показателей в восьми регионах страны. В целом ни один из 16 регионов не достиг полноценного исполнения парамет­ров заключенных с Минздравом меморандумов. В связи с этим министр призвал акиматы областей повысить внимание к реализации задач государственной программы «Денсаулық».В рамках обсуждения итогов работы с комментариями выступил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, отметивший, что предварительный мониторинг показал результативность программы «Денсаулык». Об этом свидетельствует улучшение основных медико-демографических показателей в стране, таких как ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности качест­вом медицинской помощи.Тем не менее существуют вопросы, которые требуют дополнительного внимания. К примеру, не в полной мере реализован потенциал в сфере медицинских услуг. В стране функ­ционирует ряд крупных центров, оснащенных современным оборудованием, активно развивается высокоспециализированная помощь, проводятся уникальные операции, которые раньше делали только за рубежом. По предварительным данным за 2016 год, наблюдается рост частных инвестиций в медицинскую сферу на 7,2%. Кроме того, положительную динамику показало здравоохранение и как часть ВВП.– На сегодня этот показатель сос­тавляет 1,9%. Вместе с тем в таких странах, как Израиль и Корея, эти показатели составляют более 7%. Таким образом, у нас есть задел по медицинским услугам, – сказал глава Министерства национальной экономики.В обсуждении темы также приняли участие представители ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана», зарубежные эксперты и акимы регионов.О развитии сферы здравоохранения в регионе рассказал аким Павлодарской области Булат Бакауов. С 2015 года в четырех поликлиниках областного центра реализуется проект управления заболеваниями. Целью является снижение числа осложнений и смертности, а также улучшение качества жизни пациентов с хроническими заболеваниями, в числе которых – сахарный диабет, артериальная гипертензия и хроническая сердечная недостаточность. Для достижения положительных результатов обучены лекторы из числа врачей, медсестер, психологов и соцработников. На каждого пациента заведены карты наблюдений, составлен индивидуальный план мероприятий. В рамках медицинской информационной системы со всеми пациентами проведено обучение по принципам «самоменеджмент» и «самопомощь».О государственно-частном парт­нерстве доложил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев. В регионе совместно с Министерством здравоохранения создается медицинский кластер, а основными партнерами стали специалисты из Южной Кореи, России, Турции. Только в прошлом году в области сделали 6 пересадок печени и 18 – почек.– Чтобы найти дополнительные источники финансирования, мы занимаемся внедрением государственно-частного партнерства. В области реализуются 38 проектов на сумму 28 миллиардов тенге. В системе здравоохранения по ГЧП реализуются 27 проектов на 18 миллиардов тенге, – рассказал Бердыбек Сапарбаев.По его данным, на эти средства в нынешнем году будут введены первая городская станция скорой помощи, три подстанции и приоб­ретены 50 новых медицинских машин. Силами бизнесменов строятся офтальмологическая больница, детская стоматологическая полик­линика, 21 амбулатория и медпункт. В следующем году в области планируют оснастить типовыми медучреждения­ми все населенные пункты.Для решения проблемных вопросов аким предложил создать рабочую группу с заинтересованными сторонами и провести дополнительную инвентаризацию имеющихся нормативных правовых актов.По второму вопросу выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, представившая изменения в законодательство в сфере социального обеспечения. Она рассказала о поэтапном повышении размеров пенсий, выплачиваемых из респуб­ликанского бюджета, а также об увеличении размера детских пособий. Так, с 1 июля 2017 года повысится размер солидарной пенсии с учетом повышения с начала года на 9%, дополнительно – на 11%. Размер базовой пенсии с учетом повышения с начала года – на 7%, дополнительно – на 13%.– В результате мы обеспечим исполнение поручения Главы государства и повысим размеры пенсий с 1 июля 2017 года на 20% по отношению к 2016 году. Это коснется более двух миллионов пенсионеров, – сказала глава ведомства.Размер минимальной пенсии с учетом базовой пенсии с 1 января 2017 года составляет 62 тыс. тенге, а с 1 июля текущего года будет составлять 67 тыс. 41 тенге. Также предусмотрено повышение максимального размера дохода, принимаемого для назначения пенсии по возрасту, с 41 до 46 месячных расчетных показателей.Данная мера необходима для обеспечения сопоставимости в размере пенсий, назначенных в первом полугодии 2017 года, с учетом повышения до 20%, и пенсий, которые будут назначены во втором полугодии.Еще одним новшеством станет изменение с 1 июля 2018 года механизма назначения базовой пенсии, которая будет определяться в зависимости от трудового стажа и стажа участия в накопительной пенсионной системе. В настоящее время размер базовой пенсии сос­тавляет 50% от прожиточного минимума, а в законопроекте предлагается увеличить минимальный размер базовой пенсии с 50 до 54% от величины прожиточного минимума, с учетом изменения методики и с учетом повышения до 20% в текущем году.Как пояснила Тамара Дуйсенова, в результате с 1 июля 2018 года почти у 45% состоявшихся пенсионеров, а это порядка 2 млн человек, базовая пенсия увеличится в 2 раза.Произошли изменения и в сроках внедрения условно-накопительной компоненты пенсионной системы за счет уплаты обязательных пенсионных взносов работодателем. Ранее планировалось завершить формирование трехуровневой сис­темы пенсионного обеспечения «государство – работодатель – работник» к 2018 году. Теперь, учитывая экономическую ситуацию и предложения НПП, срок перенесен на 2020 год.Кроме того, законопроектом предусмотрено повышение с 1 июля 2018 года размера единовременного пособия по рождению ребенка на 20%. Так, на первого, второго, третьего ребенка пособия повышены с 31 до 38 МРП, а на четвертого – с 52 до 63 МРП. Эти новшества кос­нутся более 400 тыс. детей, или свыше 300 тыс. семей.В целом проектом закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» пре-дусмотрено внесение поправок в восемь законодательных актов. На вышеуказанные повышения пенсий и единовременного пособия по рож­дению ребенка в республиканском бюджете на 2017 год дополнительно заложено 81,6 млрд тенге.Тамара Дуйсенова заверила о полной готовности ведомства обеспечить своевременное повышение пенсионных выплат и детских пособий с 1 июля текущего года, а с 1 июля 2018 года – к применению новой методики назначения базовой пенсионной выплаты.Подводя итоги обсуждения, Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев­ отметил, что в вопросе развития фармацевтической отрасли уже имеется определенная база. Казах­стан производит свои лекарственные препараты и имеет возможность поставлять свою продукцию на рынок ЕАЭС. При этом необходимо усилить работу над расширением ассортимента с учетом новых разработок.– На сегодня важен вопрос прив­лечения инвестиций в фармацевтический сектор. Поэтому нужно смотреть внимательно на то, какие препятствия здесь имеются и как проблемы будут решаться. На расширенном заседании Правительства Глава государства говорил о проблемах, которые имеются в плане закупа лекарственных средств. Соответствующая работа сейчас проводится, ее нужно завершить до конца мая, – поручил Премьер-министр.Министерствам по инвестициям и развитию, а также здравоохранения поручено проработать воп­росы привлечения инвестиций в фармацевтический сектор, а также усовершенствовать Правила организации и проведения закупа лекарств. Бакытжан Сагинтаев напомнил руководителям ведомств о необходимости усиления информационной работы по запуску прог­раммы ОСМС.– Казахстан стоит на этапе запус­ка очень значимой реформы – внед­рения обязательного социального медицинского страхования. Это затрагивает каждого казахстанца. Поэтому здесь нужна четкая работа как со стороны системы здравоохранения, так и работодателей. На данный момент информационная работа в этом направлении находится на недостаточном уровне. Анализ показывает, что проводимые встречи имеют малый охват населения, – отметил Бакытжан Сагинтаев.В связи с этим Министерству здравоохранения, акимам поручено сконцентрировать усилия на разъяснительной работе, привлечь авторитетных экспертов, которые могли бы доступным языком объяс­нить основы проводимой реформы.