Скопление наличных рублей в казахстанских банках: чего ждать в ближайшее время

Какие меры предпримет Казахстан для решения ситуации со скоплением наличных рублей в банках, рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, сообщает Kazpravda.kz.

Она напомнила, что в марте 2022 года был принят указ Главы государства по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

"Это позволило снизить давление спекулятивного спроса на наличную иностранную валюту и нивелировать риски вывоза иностранной валюты из страны. Аналогичные меры были приняты соседними странами в регионе для обеспечения стабильного функционирования внутренней финансовой системы. В то же время вследствие высокой торговой взаимосвязи Казахстана с РФ в казахстанских банках накопились наличные рубли ввиду ограничений на вывоз из страны. На это повлияли главным образом такие факторы, как значительный объём приграничной торговли, а также свободное перемещение граждан стран–участниц ЕАЭС в туристических и иных целях внутри Союза", – рассказала Алия Молдабекова.

По ее словам, Национальным банком совместно с Правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в указ, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня.

"Так, проектом постановления Правительства планируется разрешить вывоз наличных российских рублей в период с момента вступления в силу до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года. Мы понимаем, что разовый вывоз является промежуточной мерой и не решает проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Рассмотрение вопроса полной отмены запрета на вывоз наличных рублей банками возможно по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации", – добавила Алия Молдабекова.