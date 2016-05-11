Общество
Скорая медицинская помощь в Казахстане останется бесплатной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"Информация, распространяемая в социальных сетях и посредствам рассылки через мессенджеры, о том, что в Казахстане якобы планируется внедрить оплату за вызов скорой помощи, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день услуга по вызову скорой медицинской помощи входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
В информации отмечается, что в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования с 2017 года данная услуга будет входить в базовый пакет медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. "Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки", – уточняется в пресс-релизе.
Услуга по вызову скорой медицинской помощи останется бесплатной и для иностранцев, находящихся на территории республики.
"Информация, распространяемая в социальных сетях и посредствам рассылки через мессенджеры, о том, что в Казахстане якобы планируется внедрить оплату за вызов скорой помощи, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день услуга по вызову скорой медицинской помощи входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.
В информации отмечается, что в рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования с 2017 года данная услуга будет входить в базовый пакет медицинской помощи, финансируемый из республиканского бюджета. "Этот пакет будет доступен всем гражданам Казахстана. Он включает: скорую помощь и санитарную авиацию, медицинскую помощь при социально значимых заболеваниях и в экстренных случаях, профилактические прививки", – уточняется в пресс-релизе.
Услуга по вызову скорой медицинской помощи останется бесплатной и для иностранцев, находящихся на территории республики.