Происшествия
Скорая опрокинулась при ДТП в Шымкенте, врач попал в реанимацию – СМИ
В городе Шымкенте спешившая на вызов машина скорой помощи опрокинулась от удара иномарки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.
ДТП произошло в микрорайоне Shymkent City 29 июля в 14:00. Водитель Nissan Tiida выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с машиной скорой помощи.
В аварии серьезно пострадал врач 14-ой поликлиники, который спешил к пациенту. Медик попал в реанимацию.