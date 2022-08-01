Скорая опрокинулась при ДТП в Шымкенте, врач попал в реанимацию – СМИ

В городе Шымкенте спешившая на вызов машина скорой помощи опрокинулась от удара иномарки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

ДТП произошло в микрорайоне Shymkent City 29 июля в 14:00. Водитель Nissan Tiida выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с машиной скорой помощи.

В аварии серьезно пострадал врач 14-ой поликлиники, который спешил к пациенту. Медик попал в реанимацию.