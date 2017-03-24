Общество
Скорая помощь для скорой помощи – Биртанов о ССМП
Азамат Сыздыкбаев
Министр здравоохранения Елжан Биртанов рассказал о непростой ситуации в работе недавно построенной в столице Станции скорой медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz.

Он высоко оценил техническое оснащение нового медицинского учреждения, однако отметил необходимость внесения корректив в его работу.

"Сегодня мы были на Станции скорой медицинской помощи – великолепное здание, мощная инфраструктура, транспорт... Но нужно понимать, что если мы не поменяем работу с позиции того, как именно она устроена в настоящее время, то будем вынуждены постоянно экстенсивно наращивать расходы в этой области – покупать машины, строить станции и так далее. Задачи поставлены и выполняются не совсем корректно, я считаю", – сказал министр.

По его словам, столичные жители не совсем рационально используют сервис ССМП, зачастую совершая вызовы без особой на то надобности.

"Станция скорой помощи должна быть именно для скорой помощи. Как мне сказали, в день поступает 2 тысячи звонков, из которых только 1,5 тысячи связаны с внезапно ухудшившимся состоянием. Это говорит о том, что 500 звонивших используют станцию как справочную службу, тем самым загружая жизненно необходимые линии. В свою очередь из этих 1,5 тысячи звонков порядка 600 трансформируются в выезды. То есть опять-таки 900 звонков не требуют выезда специалистов. Люди не обращаются самостоятельно в поликлиники, они сразу звонят в скорую помощь, поскольку им это удобно. Из 600 выездов лишь 200 заканчиваются госпитализацией", – привел статистику министр.

"Это не очень хорошо, потому что, когда действительно нужна экстренная помощь, наши бригады заняты, – продолжил Биртанов. – Получается, только каждый третий вызов действительно является угрозой для жизни и требует стационарного лечения. Если мы обратимся к статистике других стран, то там картина прямо противоположная. Их служба работает под девизом "скорая для скорой помощи". У нас же скорая помощь является "палочкой-выручалочкой" на все случаи жизни. Так происходит, наверное, потому, что неправильно выстроены стандарты, – человек в поликлинике не может получить базовую медицинскую помощь".

Министр высказался и о работе частных медицинских учреждений. По его словам, этот сектор сейчас очень развит в столице.

"Мы посмотрели возможности частной медицины, побывав в одной из частных клиник города. Там прекрасные условия, очередей нет, люди планово приходят, получают осмотр и лечение. Частная система у нас бурно развивается, и сегодня треть расходов страны у нас в частном секторе, то есть каждый третий тенге тратится людьми из своего кармана в частных клиниках. Это хорошо, что у людей есть выбор, но нужно понимать, что не у всех есть такая возможность. Поэтому в качестве одного из путей решения этого вопроса мы видим масштабное дорегулирование сферы здравоохранения", – сказал Биртанов.

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