Скорая помощь не довозит пострадавших в ДТП до больниц – Минздрав РК
Инга Селезнева
Анализ деятельности Скорой медицинской помощи показал ухудшение некоторых показателей в регионах. Об этом рассказал вице министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Доля догоспитальной летальности в случае травм, полученных в результате ДТП за 6 месяцев текущего года, составила 84,5%. При этом, стопроцентная догоспитальная летальность из числа всех умерших в ДТП отмечается в семи регионах : Актюбинская, Атырауская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области, Астана и Алматы. Считаю необходимым провести более тщательный анализ для выявления причин и принятия соответствующих мер", – сказал вице-министр.
В то же время он отметил, что уровень обеспечения санитарным транспортом в республике является довольно высоким и составляет 96%, но уровень износа составил 56%.
"В разрезе регионов самый высокий уровень износа наблюдается в ЮКО, Костанайской, Карагандинской и Алматинской областях", – добавил Цой.
Напомним, что для улучшения работы скорой медицинской помощи были созданы новые правила оказания скорой медицинской помощи, которые были распределены на 4 категории, так, по первой категории пациент будет дожидаться машину в течение 10 минут, по второй – 15, по третьей – 30 минут, и в последней категории – порядка часа.