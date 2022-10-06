Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек

В Карагандинской области на трассе "Сортировка - поселок Новостройка" произошло ДТП. Столкнулись автомобили "Лада Ларгус" и "Мерседес Бенц", принадлежащий станции скорой помощи поселка Агадырь. В аварии погиб 58-летний пассажир автомобиля "Лада Ларгус". Водителя доставили в больницу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Сейчас семья водителя "Лады" ищет очевидцев аварии. Это поможет в проведении расследования.

Подробнее о ДТП рассказал сын водителя "Лады Ларгус".

"Мой отец пересекал автобан. Ехал с другом. Друг тоже водитель с высоким стажем. Отец мне позвонил и сказал, что попал в ДТП. Рассказал, что ехал на зеленый и его сбила скорая. Мы нашли видео с газовой заправки, которая находится рядом. На нем видно, что скорая проехала на красный запрещающий сигнал. Видим, что скорая ехала без проблесковых маячков. В ходе опроса водителя скорой выяснилось, что он привез больного из Агадыря. Отвез его в туберкулезную больницу Темиртау и возвращался назад. В скорой находились три сотрудника, медперсонал, пациентов не было. На том перекрестке ограничение скорости 60 километров в час. С его слов, он ехал 100 километров в час. Но, судя по аварии, скорость была еще выше. Мы все еще ищем свидетелей, очевидцев аварии. В ней погиб друг нашей семьи", - говорит карагандинец.

Очевидцев просят позвонить по номерам: 8 701 718 64 90; 8 700 961 02 00.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 части 3 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Проводится расследование", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.