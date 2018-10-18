​«Скорая помощь» стала современной

НАО «Фонд социального медицинского страхования» с начала 2018 года оплатило станциям скорой помощи Казахстана 22,4 млрд тенге за услуги, оказанные населению.

– Общая сумма заключенных со станциями скорой помощи договоров в рамках гарантированного объема медпомощи на текущий год составляет 31,5 миллиарда тенге, на 1 октября выплачено 71% от указанной суммы, – сказала вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Лязат Актаева в Службе центральных коммуникаций.

Выплаты за оказанные услуги осуществляются в соответствии с заключенными договорами: в срок, в пределах и в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Вопрос своевременной выплаты заработных плат – внутренняя работа и прямая компетенция собственников и руководства организаций скорой помощи.

Министерство здравоохранения Казахстана в лице регио­нальных управлений здравоохранения приняло решение о повышении тарифов на оплату услуг скорой помощи, изменении схемы распределения годового бюджета на эти услуги. Дополнительные средства будут выделены уже с текущего месяца.

Напомним, стартовавшая в июле 2017 года модернизация службы скорой медицинской помощи подразумевает внедрение двухуровневой системы ее оказания, применение дифференцированного подхода к ней и внедрение единой информационной системы управления вызовами в регионах.

Людям с хроническими заболеваниями при отсутствии непосредственной угрозы жизни оказывается неотложная медпомощь фельдшерскими и врачебными бригадами организаций первичной медико-санитарной помощи.

– Службы скорой медицинской помощи экстренно помогают при заболеваниях или состояниях, имеющих существенный вред здоровью или угрозу жизни, то есть соблюдается принцип «скорая для скорой». Количество вызовов к людям с хроническими заболеваниями снизилось на 23%. Такая ситуация обусловлена улучшением доступности и качества услуг организациями ПМСП этой категории населения, – уточнила вице-министр. По ее словам, в 2018 году в республике общее количество вызовов в сравнении с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 6,1% и составило 5 641 287.

В 2018 году улучшился показатель времени доезда бригад скорой медицинской помощи до 18 минут, по сравнению с 2016 годом, когда время составляло 25 минут, произошло снижение доли вызовов, обслуженных с опозданием, на 6,1% (в 2016 году – 7,1%).

Стоит отметить, что в Казах­стане более 7 млн (43%) населения проживают в сельской местности. При этом в структуре вызовов скорой медпомощи не более 20% составляли вызовы на селе, что показывает на ограниченную доступность службы. Создание цент­рализованной службы «скорой» в регионах Казахстана обеспечило доступность ее услуг в сельской местности: количество вызовов выросло от 20 до 40%.

С 2018 года все машины скорой медицинской помощи страны приводятся к унифицированному единому республиканскому стандарту: окрашиваются в лимонный цвет с нанесением светоотражающих элементов лилового цвета, также усилены сигнальные звуки сирен. Внед­рена системы GPS-навигации транспорта скорой медпомощи, что позволяет обеспечить эффективное использование санитарного автотранспорта. Показатель оснащенности GPS-навигации по Республике Казахстан составил 92%.

Оснащенность станций скорой медицинской помощи медицинским оборудованием и изделия­ми медицинского назначения составляет по республике 91%. Специалисты службы скорой медицинской помощи проходят обучение в соответствии с международными стандартами (BLS, ACLS, PALS, PHTLS). Проводимая реформа службы, мероприятия по модернизации и повышению ее потенциала в конечном итоге нацелены на снижение смертности населения, повышение доступности и качества медпомощи населению нашей страны.