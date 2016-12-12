"Скорая помощь" в Астане будет приезжать за 7 минут

Общество
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Азамат Сыздыкбаев
Фото ©Kazpravda.kz
Казахстанская система оказания скорой медицинской помощи продолжает совершенствоваться. Уже сейчас кареты скорой помощи стараются прибывать на экстренные вызовы за 12 минут, в следующем году стоит задача довести их время прибытия до 7 минут. Об этом сообщил аким Астаны Асет Исекешев во время официальной презентации нового здания городской станции скорой медицинской помощи, передает Kazpravda.kz

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"Мы переводим систему экстренной помощи на новый уровень. За счет правильной логистики и за счет того, что во всех машинах скорой помощи установлены GPS-навигаторы, удалось добиться времени прибытия бригад скорой помощи за 10–12 минут на категорию вызовов первой и третьей степени важности. Теперь перед нами стоит задача на следующий год довести этот показатель до 7 минут – мы планируем приобрести дополнительно 30 машин скорой помощи", – сказал аким.

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В рамках модернизации службы скорой медицинской помощи создан единый Call-center. Теперь, позвонив по номеру 103, можно будет не только вызвать медицинскую бригаду, но и получить ответ врача на любой вопрос касательно лечебной части.

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"Мы уже запустили Call-center в тестовом порядке, в этих целях было увеличено количество операторов. Система экстренной медицинской помощи является одним из приоритетных вопросов для нас, поэтому мы также пригласили экспертов из Канады для того, чтобы соответствовать стандартам международного уровня. Мы ставим задачу довести количество иностранных туристов до 1 миллиона, поэтому необходимо, чтобы наша служба скорой помощи работала по международным стандартам", – подчеркнул Исекешев.

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"На соревнованиях среди сотрудников скорой помощи в Литве мы заняли призовое место. Мы стараемся и двигаемся вперед. Спасибо вам большое за это новое здание", – поблагодарила акима заместитель главного врача по лечебной части Станции скорой медицинской помощи Раушан Молдабекова.

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В свою очередь приглашенный в качестве эксперта директор ТОО "Казмедконсалт" Кевин Фрик похвалил казахстанских врачей и поделился своим видением повышения эффективности работы.

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"Я нахожусь в Казахстане уже некоторое время, поэтому я знаком с местной системой службы скорой помощи. Здесь работают очень высококвалифицированные специалисты, единственное – нужно улучшить использование этих имеющихся ресурсов. К примеру, быть может, доктора будут полезнее в приемных, нежели в машинах скорой помощи. А фельдшерам нужно получить дополнительное образование непосредственно в системе скорой медицинской помощи", – говорит Фрик.

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Эксперт из Канады призвал к тому, чтобы на пути к совершенствованию казахстанские специалисты не меняли всю систему в целом.

"К счастью, в Казахстане люди очень редко убивают друг друга, поэтому типичная для США или Канады система не сможет здесь работать. Поэтому казахстанская служба скорой помощи очень близка к международным стандартам. А идея акима о создании единого Call-центра будет отлично работать в Астане. Я очень горд, что мне выпала честь участвовать в изменении этой системы, могу сказать, что она действительно меняется", – добавил он.

Фрик также отметил, что большие изменения начинаются с мелочей, к примеру – с цвета машин.

"Для увеличения эффективности я бы еще изменил цвет машин скорой помощи. Ведь белых "газелей" здесь очень много, и кареты скорой помощи не могут резко контрастировать на их фоне. Такие мелкие, на первый взгляд, вещи могут значительно повлиять на время прибытия к пациенту. Кроме того, нужно приучить население к тому, что в больницу скорой помощи нужно звонить только в экстренных случаях", – говорит эксперт.

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Строительство нового здания для Станции скорой помощи стартовало в июле прошлого года. Общая его площадь составляет более 5 тысяч квадратных метров, а мощность обслуживания – 274 выезда в сутки. 

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