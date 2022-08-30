Скорая помощь в достатке

В преддверии празднования Дня Конституции в больницы Актюбинской области переданы 52 санитарных автомобиля марок Hyundai и JAC Sunray общей стоимостью два миллиарда тенге.

В итоге потребность в автомобилях скорой медицинской помощи в регионе полностью закрыта.

Как отметил аким области Ондасын Уразалин, вручая ключи от нового специализированного автотранспорта, в соответствии с поручением Главы государства особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы в медицинской сфере, строительству новых объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности. Работа по обеспечению жителей области доступной и качественной медициной будет продолжена.

Главный врач областной станции скорой помощи Марат Жанкулов не скрывал радостного настрое­ния накануне государст­венного праздника. Появилась еще одна возможность повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам, а пациентов в медицинские учреждения. 32 новых автомобиля будут обслуживать жителей города Актобе, 17 реанимобилей направят в районные отделения скорой медицинской помощи, еще три реанимобиля – отделению медицинской авиации.